Estalló el referente tras el mal momento de Millonarios

Millonarios no pasa por su mejor momento en la era de Fabián Bustos, ya que a pesar de haber resurgido en la Copa Sudamericana con la victoria ante Boston River, su presencia en la Liga Betplay ha sido bastante irregular y ya su puesto de clasificación está peligrando.

El cuadro 'embajador' no ha sumado resultados positivos en la liga local, ya que completó cuatro jornadas sin saber lo que es sumar de a tres puntos y Andrés Llinás habló sobre la preocupante situación que se vive al respecto.

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Llinás habló sobre el fracaso que sería no clasificar

El equipo comandado por Fabián Bustos sigue dando de qué hablar en el semestre de apertura de la temporada 2026, ya que pasó de más a menos justo en las últimas fechas de la Liga Betplay, lo que puso en riesgo su clasificación a los ocho mejores.

Por el momento, 'Millos' cuenta con mínimas posibilidades de clasificar, ya que se le dieron una serie de resultados que lo favorecen tomando en cuenta que todavía hay seis puntos en juego que le permitirían llegar a 28 unidades.

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La derrota contra América sin duda alguna fue un golpe contundente para el equipo, en especial para Andrés Llinás, referente del equipo que habló precisamente de la vergüenza que se sentiría no estar por segunda vez consecutiva en la siguiente ronda de la Liga Betplay.

"Nosotros somos consientes de que sería un fracaso rotundo no clasificar dos veces, es algo muy peligroso para Millonarios, pero sabemos que si ganamos esos dos partidos pendientes tenemos posibilidades de clasificar y la actitud tiene que estar, mientras estén las opciones, mientras estén los puntos, la fe tiene que estar".

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Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Nacional – 40 pts Pasto - 34 Junior - 31 Tolima – 30 Once Caldas – 29 *América – 27 Internacional de Bogotá – 25 Santa Fe – 23 (+4) Cali – 23 (+3) Bucaramanga – 22 (+7) Millonarios – 22 (+6) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 *Medellín – 20 (0) *Fortaleza – 19 Cúcuta – 15 (-11) Alianza – 15 (-14) *Chicó – 14 (-14) Jaguares – 14 (-15) Pereira – 7

*Equipo con un partido pendiente.

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Los contratos que se acaban en Millonarios a mitad de año

Son 6 jugadores los que finalizarán su contrato con Millonarios a mitad de año, dentro de lo estipulado. El listado es amplio y aquí entra una situación, si serán o no renovados sus vínculos.

Hay nombres como Jorge Cabezas Hurtado y Alex Castro, que no han tenido continuidad con Fabián Bustos y lo más probable, es que no continúen para el segundo semestre.

Adicionalmente, aparecen jugadores relevantes como David Mackalister Silva, Diego Novoa, Sergio Mosquera y Radamel Falcao García, quienes son determinantes para el planteamiento de Fabián Bustos.