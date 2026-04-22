América sufre dura sanción de Dimayor: se perderá cuatro fechas de Liga BetPlay

Quedan dos fechas para el América de Cali con un panorama esperanzador para sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay. David González y sus dirigidos deberán visitar al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano y finalizarán el certamen recibiendo la visita del Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero.

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Sin duda alguna, el duelo ante Cali no será fácil como todos los clásicos, pero, contra el Pereira que no ha ganado en todas las 17 jornadas de la Liga BetPlay podrían conseguir esa victoria necesaria para llegar a los 30 puntos y definir su clasificación.

Con tres golpazos ante un Millonarios que sufrió nuevamente la pelota parada en dos oportunidades, América sacó la victoria que puede ser definitiva pensando en clasificar y en eliminar a un rival directo como los albiazules que se complican en estas dos fechas que les queda.

En medio de la expectativa que hay para el clásico vallecaucano, el Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó una dura sanción para el América de Cali en las siguientes jornadas.

INTEGRANTE DEL AMÉRICA TENDRÁ QUE PAGAR CUATRO FECHAS DE SUSPENSIÓN

A lo largo de los 90 minutos, el arbitraje de Wilmar Roldán quedó un poco a deber con algunas expulsiones que no mostró para Tomás Ángel y una para Sebastián Valencia que agredió a un rival. Todo lo zanjó con amarillas. Sin embargo, Roldán sí mostró una roja a un integrante del América de Cali.

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En medio de una jugada en la que el cuerpo médico entró al terreno de juego para ayudar a un jugador, una reacción airada de Jorge González, kinesiólogo del América de Cali terminó con una dura sanción del Comité Disciplinario. Wilmar Roldán lo expulsó y lo sancionaron por varias jornadas.

De hecho, en la resolución de este martes, el informe explicó que, “por incurrir en conducta antideportiva contra el oficial de partido (protestar decisiones arbitrales). Art. 64, literal a), concordante con el numeral 5 del artículo 75 del Código Disciplinario Único de la FCF”. Jorge González no podrá estar en las siguientes cuatro jornadas.

Además de esa ausencia de cuatro partidos, América también tendrá que responder a una multa. Los escarlatas tendrán que ponerse al día con una suma millonaria de $7,003,620.

PRIMERA BAJA EN EL AMÉRICA SI CLASIFICA A LOS PLAY-OFFS

Como consecuencia del informe arbitral de Wilmar Roldán y que conllevó a esta sanción de cuatro fechas, Jorge González no podrá estar en los siguientes encuentros contra el Deportivo Cali, Deportivo Pereira por las fechas 18 y 19, además de los dos partidos de los Play-Offs.

La única forma de regresar al departamento médico en esta presente edición de la Liga BetPlay 2026-I será en caso de llegar a una semifinal. En esa instancia podría estar Jorge González.

Ahora bien, en caso de que América no selle la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay, algo que parece complicado de que suceda, Jorge González deberá pagar las otras dos fechas de sanción en las primeras dos fechas del segundo semestre. En la Copa Sudamericana sí podrá tener al kinesiólogo en lo que resta de la fase de grupos.

AMÉRICA RECIBIÓ OTRAS MULTAS POR AMONESTACIONES

Además de esta situación de Jorge González, el club también tendrá que pagar importantes sumas de dinero por las amonestaciones de tres jugadores y esto se combina con los siete millones que deben por la sanción del kinesiólogo de la institución.

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Jhon Murillo, Tomás Ángel y Luis Mina fueron amonestados en la fecha 17 de la Liga BetPlay y por cada uno tendrán que pagar $350,181. Es decir, en total tendrán que pagar $1,050,543. Si esto se suma con lo de Jorge González deben ocho millones de pesos.

El informe del Comité Disciplinario también advierte que, “los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato”.