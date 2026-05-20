En los últimos días surgió la información de que, una vez finalice la actual temporada en Inglaterra, el director técnico español Pep Guardiola dejaría su cargo en Manchester City tras varios largos años.



La noticia, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. Incluso, la prensa del viejo continente señala que el mismo Guardiola, con pasado en FC Barcelona de España y Bayern Múnich de Alemania, se enojó por la filtración de su partida.

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Guardiola se despediría pronto

Pero no solo su salida del Manchester City se filtró, pues también salió a la luz el entrenador que lo reemplazaría en el banquillo del equipo azul. Se trata del italiano Enzo Maresca, de 46 años. En la Premier League, este DT ya dirigió al Chelsea FC.



Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes, reveló que ya hay un acuerdo entre las partes para que el asunto se termine haciendo oficial. Tres años de contrato firmaría el también exfutbolista.

El reemplazo de Pep...

“Enzo Maresca tiene un acuerdo verbal total con Manchester City. El entrenador italiano siempre ha sido considerado el candidato ideal para reemplazar a Pep Guardiola. Acuerdo cerrado y Maresca firmará un contrato inicial de tres años con #MCFC”, dijo Romano, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Si la gestión se termina cerrando, es posible que el anuncio de la llegada de Enzo Maresca al Manchester City se haga oficial una vez finalice la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Pep daría una pausa en su carrera

Pep Guardiola, a pesar de haberse gastado cientos de millones de dólares en mercados de fichajes, obtuvo grandes títulos al frente del banquillo del Manchester City. Uno de ellos es la tan anhelada Uefa Champions League (UCL). El entrenador se tomaría una pausa en su carrera.



Además de Guardiola, al finalizar esta temporada, el experimentado mediocampista luso Bernardo Silva dejará de vestir los colores del Manchester City. Su futuro podría estar en la Serie A de Italia.