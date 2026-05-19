Primera decisión de Manchester City con Pep Guardiola tras perder la Premier League

La fecha 37 de la Premier League fue sin duda alguna la "jornada de infarto" ya que definió todo a falta de un partido reglamentario aún por disputarse en el calendario inglés, coronando como campeón a Arsenal tras el empate de Manchester City frente a Bournemouth.

La pérdida de la Premier League a manos del Arsenal no solo dejó un duro golpe deportivo para el Manchester City, sino que también abrió un debate que parecía imposible hace apenas unos meses, la posible salida de Pep Guardiola del club inglés.

Pep Guardiola habló sobre su salida de Manchester City

Tras varios años de dominio absoluto en Inglaterra, el City vio cómo se escapó un nuevo título liguero luego del empate 1-1 frente al AFC Bournemouth, resultado que confirmó la coronación del Arsenal de Mikel Arteta.

La decepción fue evidente entre los aficionados y la prensa inglesa, que rápidamente comenzó a especular sobre el futuro del entrenador catalán. Después de tantos años de éxitos consecutivos, algunos sectores consideran que el proyecto podría estar entrando en una etapa de desgaste natural.

Frente a esta situación fue el propio estratega quien confirmó lo que pasaría con su futuro en el equipo y dio a conocer que, por el momento, se quedaría al mando del City, ya que todavía cuenta con contrato por una temporada más y piensa cumplir con el respectivo contrato.

"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos. No os voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente, con los jugadores, con mi cuerpo técnico... Cuando jugamos por la FA Cup, por la clasificación a la Champions, por la Premier, solo tengo una cosa en la cabeza, tener al equipo al más alto nivel. Y es lo que hemos hecho".

Última vez que Arsenal quedó campeón de la Premier League

Para hablar de la última vez que el Arsenal alzó una Premier League hay que remontarse a la temporada 2003/04 en una época dorada en la que decidieron la liga de manera anticipada con 11 puntos de ventaja frente al Chelsea que fue el subcampeón. Los ‘Gunners’ ganaron el título con 90 unidades, mientras que los ‘Blues’ fueron segundos con 79.

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¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League?

Arsenal comandó la tabla de posiciones de la Premier League durante la mayoría de las fechas disputadas y, aunque por momentos llegó a preocupar y se pensó que podría llegar a perderla nuevamente, terminó con 82 puntos tras 37 partidos jugados en los cuales ganó 25, empató 7 y cayó en 5 oportunidades.

Mientras que el equipo del 'Pep' Guardiola terminó como su escolta con 78 puntos obtenidos en 23 victorias, 9 empates y 5 derrotas.