En el Huesca vs. Real Zaragoza, correspondiente a la segunda división del fútbol español, se presentó una salvaje agresión que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.



El portero argentino Esteban Andrada, del Zaragoza, después de ver la tarjeta roja, se fue corriendo y le propinó un brutal golpe en la cara a un jugador del Huesca. El afectado terminó con el rostro inflamado. Como era de esperarse, una gran cantidad de personalidades relacionadas con el mundo del fútbol profesional descalificaron el accionar del jugador argentino, que jugó en Boca Juniors.

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Una sanción histórica

La prensa española afirma que a Esteban Andrada le podría caer una sanción histórica. Algunas personas piden que se solicite que no vuelva a jugar de manera profesional en España. Otras piden que Real Zaragoza lo despida.



La prensa argentina se pronunció tras el hecho. “Una escena completamente repudiable y fuera de control sacudió al fútbol español y tuvo como protagonista a Esteban Andrada. El arquero argentino del Real Zaragoza protagonizó una agresión violenta que puede derivar en una sanción ejemplar: tras ser expulsado, le asestó una trompada brutal en la cara a Jorge Pulido”, señaló TyC Sports.

La prensa argentina se pronunció

“Fuera de sí, Andrada reaccionó de la peor manera: salió corriendo y le propinó una salvaje piña en el rostro a Pulido, desatando una pelea generalizada dentro del campo de juego. El impacto fue tal que el defensor terminó visiblemente afectado, con la cara inflamada tras el golpe, mientras el caos se apoderaba del final del partido, que culminó con más expulsados en ambos lados”, añadió.

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Palabras del jugador

El mismo Andrada, después del compromiso, se pronunció y pidió perdón. “Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, manifestó.



Los siguientes días serán claves para conocer cuál será la sanción que le caerá al portero que también supo jugar en el mexicano.





