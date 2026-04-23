Real Madrid también sufre: noticia de última hora en España

FC Barcelona confirmó que Lamine Yamal, su gran joya, se perderá lo que resta de la temporada por una lesión. El equipo señaló, además, que se espera que el jugador pueda llegar bien a la Copa del Mundo 2026.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”, informó el club.



“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, agregó, por medio de su cuenta oficial de X.

El Madrid también la pasa mal

Pero así como Barcelona la pasa mal en el tema de las lesiones, Real Madrid también sufre. El equipo se pronunció y contó que el mediocampista ofensivo turco Arda Güler padece una afección física que lo haría perder también lo que queda de la temporada.



“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Arda Güler por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, comentó la institución.

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Hay otro lesionado

Habrá que esperar para conocer cómo avanza la recuperación del futbolista. Pero no solo el turco está lesionado, ya que Real Madrid también confirmó la lesión del defensa central brasileño Éder Militão.



“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, escribió la ‘casa blanca’.

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¿Se quedan sin Mundial?

Tanto el sudamericano como el europeo, si no atraviesan por un buen período de recuperación, se podrían perder o llegarían con lo justo para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.



“Militao y Arda Güler están lesionados y no solo eso, sino que prácticamente han dicho adiós a la temporada e incluso está en duda el Mundial para ambos. De su evolución dependerá si pueden estar en la Copa del Mundo”, reseñó Mundo Deportivo.





