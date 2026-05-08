La cuenta regresiva continúa. Faltan 34 días para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Una de las selecciones favoritas para ganar el certamen orbital es, sin lugar a dudas, Portugal, que compartirá en el grupo K con Colombia. Los lusos y los cafeteros se van a ver las caras en el último duelo de la zona.

La FIFA y CR7

Y precisamente sobre Portugal y, mejor, sobre su máxima figura, Cristiano Ronaldo, hizo referencia la FIFA a propósito de los 34 días que restan para el inicio de la máxima fiesta del deporte rey.



“Cristiano Ronaldo, pese a tener 33 años, alcanzó de forma impresionante la velocidad máxima conjunta más alta en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: 34 km/h. El portugués compartió ese registro con el croata de 24 años Ante Rebić”, señaló el órgano en su plataforma digital.

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El récord de Cristiano

Cristiano Ronaldo milita en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita. En este equipo, el exjugador del Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra compartió con David Ospina y Jhon Jáder Durán.



“Ronaldo también batió el récord como el autor de hat-trick de mayor edad, coronando su actuación con un magnífico tiro libre en el último suspiro que rescató el 3-3 ante la selección de fútbol de España. La marca le pertenecía al neerlandés Rob Rensenbrink, que tenía 30 años cuando anotó tres veces frente a Irán en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978”, sentencia la FIFA.

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¿CR7 ganará la Copa?

Cristiano Ronaldo no se quiere retirar del fútbol profesional sin levantar la tan anhelada Copa del Mundo de la FIFA. El trabajo en este 2026 no será para nada fácil, pero tampoco se puede decir que la labor es imposible.



La selección de Portugal tiene un grupo de jugadores en un muy buen momento y en la élite del fútbol mundial. Esto es muy positivo para la pelea que dará el equipo luso por conseguir el trofeo.





