Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. 36 días restan para el inicio del certamen.



Y a propósito de los días que restan para el inicio del torneo, la FIFA hizo referencia a través de su plataforma digital sobre Johan Cruyff, una verdadera leyenda del deporte rey, que llevó a la élite a Países Bajos.

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El legado de Johan

“Johan Cruyff generó 36 ocasiones para Países Bajos en Alemania 1974, la cifra más alta alcanzada por un jugador en una Copa Mundial. Diego Maradona es el siguiente en la lista con 27 ocasiones para Argentina en México 1986”, dice el órgano.



Johan Cruyff es el ídolo de muchos futbolistas retirados y en vigencia. Su modo de ver el deporte rey y de jugarlo cambió la perspectiva para muchos. Su talento es inigualable. Lamentablemente, nunca pudo ganar una Copa del Mundo.

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Su actuación mundialista

“Cruyff finalizó su única participación mundialista con tres goles y tres asistencias en tres encuentros. El holandés volador también completó 12 regates en una actuación deslumbrante ante Suecia, uno de ellos, su inolvidable Giro de Cruyff. Solo tres jugadores han conseguido hacer más en un partido de Copa Mundial: Paul Gascoigne, con 13 para Inglaterra contra Camerún en 1990; Jairzinho, con la misma cantidad para Brasil ante Uruguay en 1970 y el nigeriano Jay-Jay Okocha, con 15 frente a Italia en 1994”, añadió FIFA.



Sus números serán muy complejos en la actualidad de equiparar, pero los jugadores más talentosos del planeta harán todo lo posible para conseguir. Johan Cruyff es una verdadera leyenda de la historia futbolística.

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¿Países Bajos será campeón?

Países Bajos estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México y tratará de plasmar el legado tan grande que dejó Johan. Se espera que el conjunto neerlandés sea más que protagonista en el torneo.



Países Bajos no es favorito para ganar el Mundial y eso no es un secreto para nadie, pero no se descarta una sorpresa. Son muchos los hinchas neutrales que anhelan un título neerlandés.





