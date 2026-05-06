Hace apenas algunas horas, la selección de México hizo un importante anuncio de cara al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA que, además de realizarse en suelo azteca, se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá.

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Inicia la concentración mexicana

México confirmó que este miércoles 6 de mayo comenzará la concentración para el inicio del torneo. El combinado verde, al ser anfitrión, tiene la gran obligación de hacer un muy buen papel.



“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, señaló la selección.

La fuerte advertencia de México

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, añadió.

Por la primera jornada del grupo A, la selección de México se enfrentará con su similar de Sudáfrica. Este compromiso se llevará a cabo el 11 de junio en el mítico y conocido estadio Azteca. Estos serán los jugadores que iniciarán la concentración del equipo:

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La convocatoria

Porteros

R. Rangel - Chivas

C. Acevedo - Santos Laguna

Ó. García - León

Defensas

L. Rey - Puebla

I. Reyes - América

E. Águila - A. de San Luis

J. Gómez - Tijuana

D. García - FC Juárez

J. Gallardo - Toluca

Medios

L. Romo - Chivas

E. Lira - Cruz Azul

B. Gutiérrez - Chivas

I. Fimbres - Monterrey

G. Mora - Tijuana

J. Torres - FC Juárez

R. Alvarado - Chivas

Delanteros

K. Castañeda - Tijuana

A. Vega - Toluca

G. Martínez - Pumas

A. González - Chivas



