FIFA confirma cambio de regla para el Mundial 2026

La FIFA, a través de su plataforma digital, confirmó un cambio en las reglas que se aplicará en la Copa del Mundo 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Esta modificación está relacionada con la acumulación de tarjetas amarillas. En ediciones con 32 selecciones, después de dos amarillas en diferentes partidos, un jugador pagaba una sanción de un encuentro.

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Las amarillas se borrarán dos veces

Y para evitar que los equipos perdieran a sus principales figuras en las fases definitivas del torneo, la FIFA estableció una amnistía que regía desde los cuartos de final. Es decir, un jugador que acumulara en la fase mencionada, por la libertad, podía disputar las semifinales.



Ahora, como el Mundial 2026 será de 48 selecciones, la amnistía no funcionará una vez, sino que lo hará dos veces. Las tarjetas amarillas se borrarán en dos oportunidades: al finalizar la fase de grupos y después de los cuartos de final.

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El cambio en el Mundial 2026

“Debido a la fase eliminatoria adicional (dieciseisavos), el Consejo de la FIFA confirmó el 28 de abril de 2026 que las tarjetas amarillas recibidas en las fases eliminatorias de la competición se anularán tras la fase de grupos y de nuevo tras los cuartos de final”, señaló el ente.



“Anteriormente, las tarjetas amarillas solo se anulaban una vez, tras los cuartos de final, y los jugadores que acumulaban dos tarjetas amarillas antes de esa fase cumplían una suspensión de un partido”, añadió.

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Promover el espectáculo

En esta Copa del Mundo, todos los jugadores iniciarán los dieciseisavos de final con la data de tarjetas amarillas totalmente limpia. Como ya se mencionó, lo mismo pasará tras los cuartos de final.



“Recuerda: un jugador que reciba dos tarjetas amarillas en la fase de grupos o al inicio de la fase eliminatoria (en los partidos de dieciseisavos de final y octavos de final) seguirá suspendido”, sentenció la FIFA. Los futbolistas se deberán cuidar de ser amonestados, sobre todo en los dos primeros partidos de fase de grupos y en las dos primeras fases de mata a mata.