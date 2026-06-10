La espera ha terminado. Este jueves 11 de junio se llevará a cabo el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México. La fiesta ya está lista.



Por la primera jornada del grupo A, la selección de México y su similar de Sudáfrica se van a ver las caras en el mítico y conocido estadio Azteca. El partido comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana.

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Menos de 24 horas para el inicio del Mundial 2026

Y a menos de 24 horas del inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la FIFA se pronunció y, precisamente, hizo referencia al partido inaugural. Los ojos del planeta se centrarán en este compromiso.



“La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio”, señaló la FIFA.

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Lo que dice la FIFA

“Mientras la emoción alcanza su punto álgido en todo el mundo, México se encuentra en el centro de todas las miradas. El Tri cargará con las esperanzas de toda una nación cuando se enfrente a Sudáfrica, el equipo contra el que ya jugó en la misma fase del torneo en 2010, en un partido inaugural de gran importancia”, añadió.



Se espera un partido inaugural entretenido de inicio a fin. El equipo mexicano es favorito para llevarse los tres puntos, pero el conjunto africano hará todo lo posible por sacar un buen resultado.

Se juega el grupo A

“A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA”, agregó la FIFA, sobre el otro duelo de la zona A.



La Copa del Mundo de la FIFA promete emociones de inicio a fin. Serán más de 30 días repletos de buen fútbol y lo mejor es que todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.











