Francia se complica antes del Mundial: el maleficio que lo pone contra las cuerdas

El debut de las selecciones mundialistas se acerca y Francia sueña con la posibilidad de ganar su tercer título en la historia después de 1998 y 2018. Un grupo complicado será el punto de partida con la presencia de Noruega, Senegal e Irak que quieren complicar bastante a los franceses.

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Didier Deschamps dirigirá su último Mundial con Francia antes de darle paso a la nueva era de Zinedine Zidane que tomará las riendas a partir del final del certamen. Kylian Mbappé necesita ganar este certamen para bajar un poco la presión que tiene, y, más aún tras una temporada floja en cuanto a títulos se refiere.

Con un plantel más que ideal para hacer una buena presentación y sellar el paso a la final, Francia tiene que romper un maleficio que acompaña a la mayoría de las selecciones justo después de una gala del Balón de Oro cuando un representante de dicha nación logra quedarse con el reconocimiento de ser el mejor jugador del mundo.

EL MALEFICIO DEL BALÓN DE ORO EN LOS MUNDIALES: FRANCIA LO SUFRIRÁ

Y es que, el lunes 22 de septiembre de 2025, antes del sorteo del Mundial, Ousmane Dembélé fue premiado como el mejor jugador del mundo. El ex Barcelona firmó una temporada excepcional al ganar la UEFA Champions League y todo a nivel local con el Paris Saint-Germain.

Nunca en la historia de los mundiales desde que se premia el Balón de Oro, una selección mundialista que tenga a ese jugador que acabó de ganar el reconocimiento del mejor del mundo no logra ganar el título. Un maleficio que debe romper Francia en este 2026 con Ousmane Dembélé como la gran figura y con esa distinción.

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Este maleficio en los mundiales arrancó desde 1956 en la primera entrega del Balón de Oro. Antes de la edición de 1958, Alfredo Di Stéfano ganó esta distinción y fue Brasil la campeona del mundo. Cuatro años más tarde, los brasileños repitieron cuando Omar Sívori que representó a Italia ganó el Balón de Oro.

En 1966, Inglaterra quedó campeona y fue después que Bobby Charlton ganó el Balón de Oro, pero Eusébio de Portugal fue el galardonado antes del Mundial. 1970 vio a Brasil campeón y se pudo romper el maleficio con Gianni Rivera, pero Italia no pudo coronarse.

Países Bajos llegó a la final de 1974 con Johan Cruyff como el Balón de Oro, pero ante Alemania, cayeron en ese duelo por el título. La historia se repitió en cada edición mundialista y hasta en las últimas décadas nadie ha podido acabar con esa mala racha.

ASÍ HA SIDO EL MALEFICIO EN EL SIGLO XXI

Durante la década del 2000, Ronaldo Nazário ganó el Mundial, y meses después se quedó con el reconocimiento del mejor jugador del mundo. Antes de que se llevara a cabo la cita orbital, Michael Owen se quedó con el Balón de Oro, pero Inglaterra no pudo dar el golpe en la edición disputada en Japón y Corea del Sur.

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Un caso similar fue el de 2006 con Fabio Cannavaro como el mejor del mundo, Italia fue campeona, pero el premio se entregó después de la cita orbital. Ronaldinho lo ganó en 2005 y no pudo guiar a Brasil a ser la ganadora del Mundial. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron la lucha por el reconocimiento al mejor del mundo, pero en sus selecciones no pudieron llevar a Argentina ni a Portugal al triunfo en mundiales.

Esto se pudo romper en el 2022 con Karim Benzema que logró ganar el Balón de Oro en octubre, y dos meses más tarde, Francia quedó subcampeona del mundo ante Argentina sin el mejor del mundo en convocatoria. Ahora será el turno de Ousmane Dembélé que debe cambiar la negativa historia que rodea la entrega del Balón de Oro justo antes de la cita orbital.