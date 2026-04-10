En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central de Argentina se vio las caras con Independiente del Valle de Ecuador por la primera jornada del grupo H de la Copa Libertadores de América.



En el conjunto gaucho fue titular el extremo colombiano Jaminton Campaz, que estaría con la tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



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Quintana titular

Por su parte, en la escuadra ecuatoriana fue inicialista el portero Aldair Quintana, que apenas unas semanas atrás se unió a IDV procedente de Atlético Bucaramanga, donde es considerado un ídolo.



Y precisamente, el guardameta colombiano fue la gran figura del compromiso que se disputó en las horas de la noche del jueves 9 de abril. Aldair fue vital para que su equipo no recibiera goles.

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Empate final

El duelo terminó 0 a 0 y este resultado es muy bueno para Independiente del Valle, que tiene el objetivo de meterse en los octavos de final del torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



Tras el encuentro, la prensa argentina, como era de esperarse, publicó y tildó de "muralla" a Aldair Quintana, que también tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Pereira.

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Una "muralla"

"En un encuentro en el que claramente mereció más, Rosario Central increíblemente empató 0-0 ante Independiente del Valle, en su debut por la Copa Libertadores 2026. Después de un inicio complicado y con Jeremías Ledesma como figura, el Canalla se acomodó en el partido y contó con varias chances para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero del conjunto ecuatoriano Aldair Quintana fue una verdadera muralla y, cuando no lo era, la suerte jugaba de su lado", señaló TyC Sports.



"La expulsión de Junior Sornoza en el inicio del segundo tiempo no hizo más que abrir caminos para que el Canalla insista por el primer gol, pero a los de Jorge Almirón les faltó puntería para finalizar y suerte para conectar. Así, las cosas terminaron 0-0 y el conjunto rosarino se quedó con tan solo un punto como local, en un Grupo H que tiene a Universidad Central como puntero, tras el 3-1 sobre Libertad", añadió.



Aldair Quintana llegó pisando fuerte en Independiente del Valle de Ecuador y, si su buen nivel se mantiene, muy pronto se ganará el cariño de los miles de hinchas que tiene la institución.













