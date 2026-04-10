En el Independiente Santa Fe vs. Peñarol de Uruguay por la primera jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América, que se jugó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Andrés Mosquera Marmolejo salió como titular en la portería 'cardenal'.



Hace unos días, cabe mencionar, ante Llaneros FC por la liga colombiana del primer semestre del año, Mosquera Marmolejo tuvo una lesión justo antes del partido y no pudo ser inicialista en Santa Fe. Tampoco estuvo en el banco.

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Asprilla

En su lugar, atajó el guardameta Weimar Asprilla, que habitualmente es suplente. Contra Peñarol, este jueves 9 de abril, Marmolejo inició el juego y los hinchas estaban alegres por su regreso.



Sin embargo, para la etapa complementaria, Andrés no apareció y en su lugar volvió a figurar Weimar Asprilla. Tras el importante compromiso internacional, en zona mixta, a Mosquera Marmolejo le preguntaron la razón por la que salió del campo y él lo explicó todo.

Palabras de Marmolejo

"Es un tema que habíamos hablado. Incluso, estaba la posibilidad de no jugar. Si en el calentamiento yo tomaba la decisión, si decía que sentía algo, decía 'no estoy'. Hoy (jueves 9 de abril) estoy cumpliendo 8 días de un desgarro muscular en el gemelo y vamos en ese proceso de recuperación", expresó.



Luego, Marmolejo indicó que se tenía que ser inteligente a la hora del cambio, esto porque se podían agotar ventanas y, si estas ya no estaban disponibles y, por ejemplo, si al minuto 70 se lesionaba el portero, ya no podría ingresar Asprilla.

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"Ser inteligente"

"Era ser inteligente porque ya habíamos agotado dos ventanas de cambios y de pronto en algún momento podía recaer mucho más en la lesión que vengo arrastrando y era no tener la opción de que Weimar (Asprilla) no pudiera entrar. Lo hablamos en el camerino y fue la decisión que se tomó", afirmó.



Por último, entre otras cosas más, Andrés Mosquera Marmolejo habló sobre las palabras que le entregó a Weimar Asprilla antes de que entrara para enfrentar a Peñarol. El titular valoró las condiciones de su relevo.



"Darle tranquilidad y seguridad. Ustedes han visto la capacidad que él tiene. Weimar es un arquero joven, pero con mucha capacidad. Las veces que le ha tocado jugar, siempre ha demostrado que tiene mucho potencial ", sentenció.





