En Ciudad de México, la Selección Colombia de Mayores debutará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, además de organizarse en el país azteca, se lleva a cabo en Estados Unidos y Canadá.



En las horas de la noche de este miércoles 17 de junio, el combinado tricolor se va a enfrentar con su similar de Uzbekistán, esto por la primera jornada del grupo K del certamen orbital.

Lea también Todo listo para Uzbekistán: Colombia ya se instaló en Ciudad de México

La llegada de Colombia a Ciudad de México

“Durante la mañana, el plantel técnico y de jugadores se concentró en las instalaciones del Club Atlas. En el terreno de juego, el equipo desarrolló una sesión enfocada en el acondicionamiento físico, circuitos de circulación del balón, ejercicios de posesión táctica y dinámicas de definición frente al arco”, señaló la FCF el lunes 15 de junio.



“Posteriormente, a las 6:00 p.m. (hora local), la delegación emprendió su traslado en vuelo directo hacia la capital mexicana, registrando su llegada a las 7:15 p.m. (hora local)”, añadió.

La sorpresa que metería Lorenzo

De cara al duelo ante Uzbekistán, el argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, patería el tablero incluyendo en la nómina titular a una de las joyas de la Selección.



Se trata del mediocampista Gustavo Puerta. Puerta estaría como titular junto a Jefferson Lerma o junto a Richard Ríos. El jugador, en los últimos amistosos, fue de los mejores en la Selección Colombia.

Lea también Tres jugadores de la Selección Colombia salieron a dejar importante mensaje antes del debut en el Mundial

¿Puerta será titular?

Habrá que esperar para conocer si este tema se hace oficial o no. Gustavo Puerta se perfila, por ahora, para ser uno de los grandes referentes de la Selección Colombia de Mayores.



La nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar a su similar de Uzbekistán se hará oficial, por lo menos, una hora antes del juego. La pelota rodará a las 9:00 p. m., hora cafetera.



