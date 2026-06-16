[Video] En la Selección Colombia se armó un 'parrandón' en pleno Mundial

La Selección Colombia vive días de ilusión y expectativa a pocas horas de su debut en la Copa del Mundo 2026. Este lunes 15 de junio, la cuenta oficial del combinado nacional en X (antes Twitter) compartió un llamativo video que rápidamente despertó reacciones entre los aficionados.

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La publicación estuvo acompañada por la canción 'El Parrandón', uno de los temas más emblemáticos de Rafael Orozco, y mostró a varios integrantes de la delegación colombiana participando en una actividad organizada por la FIFA.

En las imágenes aparecen los futbolistas y miembros del cuerpo técnico posando para las cámaras oficiales del Mundial. Cada uno exhibió el dorsal que utilizará durante el torneo y, además, explicó la forma correcta en que debe pronunciarse su nombre.

El video dejó ver un ambiente relajado y de mucha camaradería al interior del grupo, algo que ha sido una constante durante los días previos al estreno de Colombia en la cita orbital.

La grabación también permitió apreciar la buena disposición de los jugadores para participar en los contenidos audiovisuales que suele producir la FIFA antes del inicio de la competición para cada una de las selecciones clasificadas.

La publicación fue bien recibida por los seguidores de la Tricolor, quienes destacaron la alegría y la tranquilidad que transmite el grupo en medio de la concentración mundialista.

Todo indica que el ambiente dentro de la delegación es positivo a pocos días del primer reto oficial. Hasta el momento, no se han reportado novedades importantes en la plantilla y el cuerpo técnico continúa ajustando los últimos detalles de cara al debut.

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Canal RCN transmitirá Colombia vs Uzbekistán - Mundial

Colombia iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo miércoles 17 de junio, cuando se enfrente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México. El compromiso está programado para las 9:00 p. m. (hora colombiana). La señal principal de Canal RCN y su canal de YouTube transmitirán el partido.

La Selección integra el grupo K, zona en la que también aparecen Portugal y República Democrática del Congo, por lo que cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Mientras llega el estreno mundialista, la Tricolor mostró una faceta más distendida a través de las redes sociales. Con vallenato de fondo y sonrisas frente a las cámaras, Colombia dejó claro que la confianza y el buen ambiente también hacen parte de su preparación para afrontar el torneo más importante del fútbol.