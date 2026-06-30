La selección de Paraguay dio uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo sudamericano se clasificó para los octavos de final del torneo.



Pero los guaraníes no avanzaron en silencio, pues hicieron mucho ruido tras eliminar a una de las grandes selecciones de la historia de los mundiales. Alemania, en penales, perdió ante los paraguayos.

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Voces de los protagonistas

“Una emoción inmensa. Fue un partido complicado. Supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos llegaron al empate, pero luego supimos aguantarlo. Obviamente, analizamos cada jugador y detalle de los pateadores. Gracias a Dios pude atajar dos penales. Es un privilegio esto, eliminamos a un campeón. Va dedicado a todos los paraguayos”, expresó Orlando Gill, arquero de Paraguay.



“Hay un verdadero sentimiento de desánimo en el vestuario. Desafortunadamente, así es como funciona el fútbol a veces: algunos equipos pueden ganar con recursos sencillos. Y hay que defenderse de esos recursos de manera constante. Podríamos haber metido el balón al área con mucha más frecuencia. Tenemos que sentenciar el partido antes (de llegar a los penales). Nuestra construcción de juego fue demasiado lenta”, añadió, por su lado, Julian Nagelsmann, DT de Alemania.

Paraguay dio el gran golpe

En el papel, la selección de Alemania era la gran favorita para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, pero Paraguay, con la garra sudamericana, forzó los penales y sigue vivo en el torneo.



Sobre la épica clasificación de Paraguay, es de resaltar, también se pronunció el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio no se guardó nada.

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Las palabras de Carlos Antnonio

“Lo de Paraguay fue un batacazo sin duda. Fue una muestra de entereza. Eso es resistir y es una manera de jugar fútbol respetable. Son pruebas de carácter”, manifestó, sin rodeos, en Planeta Fútbol.

La selección de Paraguay, que es dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, espera seguir escalando peldaños en la máxima fiesta del deporte rey que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.





