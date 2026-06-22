Lionel Andrés Messi lo volvió a hacer. El astro del Inter Miami de la MLS fue la gran figura en el Argentina vs. Austria por la segunda jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El exjugador del FC Barcelona y del PSG de Francia marcó el primero y el segundo tanto del combinado gaucho. Con estas dianas, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Palabras de Carlos Antonio sobre Messi

Como era de esperarse, tras la magistral actuación de Lionel Messi, muchas personas se pronunciaron. Uno de ellos, precisamente, fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

“Messi más viejo corre, marca, rompe récords y está mejor que antes. Es como si, liberado de la responsabilidad de ganar un título, que lo obtuvo, jugara a la diversión. Verlo, además de su gran talento ofensivo para marcar, recuperar balones y correr, es una delicia y un ejemplo para todos. Si lo hace él, los demás, todos, no tienen excusa. Brillante”, manifestó, sin rodeos.

Argentina va por el título

Lionel Messi sigue dejando claro lo que muchos amantes del deporte rey piensan, que es el mejor jugador de todos los tiempos. A los casi 40 años sigue maravillando al mundo con grandes actuaciones.



“La Selección Argentina volvió a dar una muestra de buen fútbol, se impuso por 2-0 ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas y se aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un doblete récord de Lionel Messi, que en el arranque había errado un penal, la Albiceleste se quedó con los tres puntos, lidera el Grupo J y podría quedarse con el primer puesto si Jordania no le gana a Argelia. Caso contrario, lo definirá el sábado ante los jordanos”, reseñó TyC Sports tras el triunfo gaucho.

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Argentina avanzó de ronda

La selección de Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, sigue ratificando que es clara favorita para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Messi y el combinado albiceleste quieren defender el título obtenido en el Mundial FIFA de Qatar 2022, en el que, en la gran final, se impuso ante la selección de Francia de Kylian Mbappé.













