En las horas de la tarde-noche de este miércoles 5 de agosto, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, que contó con una aceptable presencia de aficionados, Boca Juniors se enfrentó con Estudiantes de La Plata por el torneo argentino. Este duelo acaparó la atención de miles de amantes del deporte rey.

Boca ganó

Fue un compromiso bastante parejo y reñido, al punto de que se terminó definiendo por un solo gol. El equipo azul y oro pudo hacerse fuerte y derrotó a su rival por la mínima diferencia. El único tanto del encuentro lo marcó el mediocampista Santiago Ascacibar, quien tiene pasado, precisamente, en Estudiantes.



“En el recuperado de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca se impuso por 1-0 sobre Estudiantes y sumó de a tres puntos por primera vez en el certamen. Con un gol de Santiago Ascacíbar, que hizo valer la ley del ex, el Xeneize, que estrenó su nueva camiseta, derrotó al Pincha en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el Club de la Ribera hizo de local debido al estado del campo de juego de La Bombonera”, reseñó TyC Sports tras el encuentro.

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Montero fue titular

El portero colombiano Álvaro Montero, que llegó a Boca Juniors en el presente mercado de fichajes, volvió a ser titular en el conjunto azul y oro. El exjugador del Deportes Tolima y Millonarios FC no fue muy exigido, pero la prensa argentina sí destacó al guardameta tras una muy buena doble atajada.



“Los de Medina, queda dicho, tuvieron varias claras: un remate de media vuelta de Alexis Castro tras una buena escalada de Benedetti que se fue cerca, una doble tapada de Álvaro Montero tras un remate de Joaquín Tobio Burgos y el consecuente rebote que el 1 xeneize le sacó con el pie a Guido Carrillo, otra del 9 que aprovechó un despeje corto de Leandro Lozano y exigió al colombiano que alcanzó a cubrir bien el primer palo”, escribió el Diario Olé.

Montero se toma confianza

Álvaro Montero, en el duelo ante Deportivo Riestra, estuvo comprometido en algunos de los goles que le marcaron en ese juego a Boca Juniors. Tras ese encuentro, el colombiano fue muy cuestionado por la prensa partidaria y por muchos hinchas. Que en el juego de este miércoles no haya recibido gol es algo a valorar.



De a poco, el jugador que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (no jugó ni un solo minuto) toma confianza con los colores de su nuevo equipo. Álvaro Montero seguiría conservando su lugar en el once titular.





