Junior de Barranquilla confirmó una pobre presentación a nivel internacional, después de perder en condición de local con Cerro Porteño en partido válido por la fecha 4 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Con esta nueva derrota, el equipo 'rojiblanco' se quedó en la última posición de la zona F con un solo puntos, sin opciones de avanzar a octavos de final ni de pelear por un lugar en los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana.

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Junior será sancionado por Conmebol

Además de confirmarse la eliminación de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla recibirá otra mala noticia en los próximos días por parte de la Conmebol.

Y es que el conjunto 'rojiblanco' será castigado por parte de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por dos hechos que se registraron durante el partido con Cerro Porteño

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Inicialmente, Junior deberá pagar una multa por la interrupción que sufrió el partido en el inicio del segundo tiempo debido a la pirotecnia lanzada por los aficionados, que obligó al árbitro central a detener el encuentro.

Adicionalmente, en los últimos minutos del compromiso, un aficionado invadió el terreno de juego y tuvo que ser perseguido por la seguridad dispuesta por Junior.

Por estos dos hechos, Junior de Barranquilla será castigado por la Conmebol, muy seguramente en el aspecto económico, el cual sería debitado de los premios a los que tiene derecho por haber clasificado al certamen internacional.