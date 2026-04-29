Esto necesita Tolima para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

La tercera jornada de la Copa Libertadores trajo consigo resultados importantes que van definiendo poco a poco los equipos que ya tendrían un pie adentro de los octavos de final al ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Deportes Tolima es justamente uno de los protagonistas que se ilusiona con la clasificación a los octavos de final de la competencia tras la excepcional goleada que le propinó a Coquimbo Unido en el Estadio Manuel Murillo Toro y que le facilita las cuentas.

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Tolima cerca de la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores

Deportes Tolima firmó una actuación contundente y se impuso 3-0 sobre Coquimbo Unido en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, logrando una victoria clave que lo vuelve a meter en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Con este triunfo, Deportes Tolima suma tres puntos vitales tras la derrota que sufrió en Uruguay ante Nacional, que le permiten escalar posiciones en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Al equipo comandado por Lucas González todavía le quedan todavía tres fechas por disputar en la Copa Libertadores y actualmente se ubica en la segunda casilla con 4 unidades, las mismas que Nacional aunque todavía no ha jugado la fecha 3.

Por el momento, el 'pijao' depende de sí mismo aunque con un panorama complejo, ya que dos de los partidos que restan son en condición de visitante, por lo que deberá derrotar en el marco de la cuarta jornada a Nacional aprovechando su condición de local y procurar sacar resultados positivos, al menos empates, en su visita a Chile y Perú.

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Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto del equipo comandado por Lucas González se llevará a cabo también en el Manuel Murillo Toro, escenario deportivo que le abrirá lasa puertas a Nacional de Uruguay por el compromiso correspondiente a la fecha 4 el miércoles 6 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Tolima en la Copa Libertadores