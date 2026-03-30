Piden a Montero como titular de Colombia a pesar de la goleada ante Francia

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA del mes de marzo con un desastroso partido contra la Selección de Francia, la cual jugó con la suplencia y aún así logró marcarle tres tantos al arco que defendía Álvaro Montero, quien inició como titular en esta oportunidad luego de que la 'tricolor' también cayera ante Croacia.

El guardameta de Vélez ha tenido un rendimiento bastante destacado en la liga de Argentina, lo que le permitió ganarse un cupo dentro de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos y la titular ante Francia, en donde recibió tres goles, pero aún así Faryd Mondragón lo respaldó y confesó que "le queda bien la titular".

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Montero recibe respaldo absoluto de Mondragón

La Selección Colombia dejó varias dudas con respecto a lo que será su participación en la cita mundialista que se empezará a jugar a partir del mes de junio y en donde se deberá enfrentar a difíciles rivales en la fase de grupos.

La 'tricolor' cayó en sus dos duelos amistosos, pero sin duda alguna la derrota que más dolió y dejó decepción en los fanáticos fue la de Francia, la cual no contó con sus principales figuras desde el arranque del compromiso y aún así alcanzó a estar arriba en el marcador por tres goles de diferencia.

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Hay bastantes cosas por analizar rumbo a la Copa del Mundo, pero Faryd Mondragón tiene algo claro y es que Álvaro Montero y puede ser el arquero titular de la selección para este certamen, aunque todavía tiene un par de acciones por mejorar, tal como lo que ser vio en el segundo tanto del cuadro europeo.

"En términos generales me gustó. Tuvo presencia, un par de jugadas como el mano a mano en el segundo tiempo, pero me parece que es un tema que está más acorde a lo que necesitamos para la Copa del Mundo, aunque en la jugada del segundo gol, amagar y quedarse a mitad del camino lo compromete, se complicó, pero en términos generales el arco y el buzo de titular le queda muy bien a Álvaro".

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¿Cuándo será el próximo partido en donde Montero podría jugar con Colombia?

Hace unas semanas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que la Tricolor ya tiene definido su rival para ese compromiso de despedida. Colombia enfrentará a Costa Rica en un duelo que servirá como la última presentación del equipo ante su afición antes de viajar a la Copa del Mundo.

Dicho encuentro se disputará el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín, escenario que volverá a recibir al combinado nacional en un contexto especial.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

En cuanto a su inicio oficial en el certamen mundialista, la 'tricolor' se enfrentará a la Selección de Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Banorte.