Esto pasará con el futuro de Gustavo Puerta tras el Mundial

La Copa Mundial terminó para la Selección Colombia y en el camino de la 'tricolor' ocurrió algo que pocos esperaban y era el protagonismo de un jugador como Gustavo Puerta, quien poco a poco se fue ganando el voto de confianza de Néstor Lorenzo y ahora sería también el protagonista del futuro de Racing de Santander.

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El futuro del cuadro español podría tomar un nuevo rumbo antes del cierre del mercado de fichajes, ya que el mediocampista colombiano aparece en el radar de varios clubes europeos y su continuidad en la institución podría dejarle una millonaria suma de dinero o problemas para la conformación de una plantilla de alto nivel.

Gustavo Puerta perjudicaría a Racing

Racing compró el 50% de los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen con el objetivo de sumar minutos y continuar su proceso de crecimiento en el fútbol europeo.

Durante la campaña logró consolidarse como una alternativa en el mediocampo, participando de manera constante en el esquema del equipo y acumulando experiencia en el fútbol español que de paso le sirvieron también para consolidarse en la Selección Colombia.

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Su rendimiento no pasó desapercibido y tras la Copa Mundial, ha habido diferentes reportes de la prensa europea, sobre varios equipos han mostrado interés en conocer su situación contractual, mientras que el Bayer Leverkusen también evalúa las opciones para definir el siguiente paso en la carrera del colombiano ya que aún conservan un porcentaje importante.

La salida de Gustavo Puerta podría significarle a Racing un millonario ingreso que le podría llegar a permitir alcanzar los objetivos que se plantearon en el mercado de fichajes para conformar una plantilla de jugadores de alto nivel en donde se espera poder contratar a figuras como Pablo Ramón o Matteo Prati.

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Bologna está interesado en contratar a Gustavo Puerta

En las últimas horas, se conoció el nombre de un histórico equipo italiano que estaría muy interesado en contratar a Gustavo Puerta. Se trata del Bologna, donde milita el defensa central Jhon Lucumí.

“Exclusiva: el #Bologna entra en la carrera por Gustavo #Puerta, mediocampista colombiano del #RacingSantander. Hay competencia, pero también el Bologna con una oferta de 16 millones”, comentó Alfredo Pedulla, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.