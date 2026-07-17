Equipo de la Premier League tiene en sus planes a Davinson y Lucumí

Bournemouth de la Premier League tendría en la mira a dos defensores colombianos que destacaron en el Mundial 2026: Davinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí. El equipo inglés, que por primera vez en su historia disputará un torneo internacional como la Europa League, sigue moviéndose en el mercado con la intención de fortalecer su defensa.

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Davinson, de 30 años, tiene contrato vigente con Galatasaray, mientras que Lucumí, de 28, pertenece a Bolonia. Ambos dejaron una buena imagen en el plano individual durante la Copa del Mundo, pese a que la Selección Colombia no tuvo una actuación colectiva destacada.

En el caso de Davinson, el interés no sería casual. El defensor ya conoce la Premier League, pues en el pasado jugó con Tottenham Hotspur, una experiencia que puede jugar un favor si Bournemouth decide avanzar por su fichaje.

¿Cuánto pagaría Bournemouth por Dávinson y Lucumí?

Galatasaray, sin embargo, no lo dejaría salir fácilmente. El club turco estaría pidiendo cerca de 20 millones de euros por el zaguero colombiano, una cifra que marcaría el punto de partida de cualquier negociación.

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Lucumí también aparece como una alternativa de peso para el conjunto inglés. El central ha venido consolidándose en el fútbol europeo y su rendimiento reciente lo puso en el radar de varios equipos, incluido el Bournemouth.

Bolonia, por su parte, tendría una tasación superior por el defensor caleño. La cifra que se baraja rondaría los 25 millones de euros, lo que obliga al club interesado a generar una oferta alta.

La posibilidad de que Bournemouth apueste por ambos no es descabellada, sobre todo por el salto competitivo que dará en esta campaña. El club quiere llegar preparado a una temporada histórica en la que tendrá exigencias mayores tanto en Inglaterra como en Europa.

Se espera que en los próximos días se confirme el interés y se comiencen a definir las posibles salidas de los dos centrales. Por ahora, Davinson y Lucumí aparecen como dos nombres colombianos que podrían mover el mercado en la Premier League.