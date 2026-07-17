Selección Colombia ya tendría próximo rival definido tras el Mundial

La Selección Colombia dejó bastante que pensar con respecto a su participación en la Copa Mundial, ya que quedó eliminada antes de lo esperado y hasta el momento no se han tomado medidas al respecto con las cuales se vea que habrá un plan de mejora de cara a las futuras competencias, tal como es el caso del Mundial de 2030 y la siguiente Copa América.

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Por el momento, mientras vuelven a iniciar las eliminatorias y se toma una decisión con respecto a la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico, la selección Colombia volverá a la actividad internacional después de su participación en la Copa Mundial de 2026 con un partido amistoso frente a Perú durante la próxima fecha FIFA.

Colombia vs Perú en la siguiente fecha FIFA

El compromiso entre ambas selecciones sudamericanas comenzará a marcar el inicio de un nuevo capítulo para ambos combinados nacionales en busca de alcanzar los objetivos que están planteados para el futuro deportivo y trabajando de paso en la conformación del plantel que afrontará las competiciones de los próximos años.

Desde Perú varios medios y periodistas tendrían casi que asegurado este compromiso y otros más frente a grandes selecciones que empiezan como los principales retos del nuevo camino de Mano Menezes como director técnico de Perú.

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Mientras que para la 'tricolor', el partido servirá como la nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento del equipo tras el Mundial, un torneo que dejó importantes conclusiones tanto en el funcionamiento colectivo como en el desempeño individual de varios futbolistas.

Además de mantener la base que participó en la cita orbital, la convocatoria podría incluir jugadores jóvenes que buscan consolidarse en la selección absoluta para los siguientes retos en los que deberán cumplir con la deuda que quedó pendiente.

¿Cuándo sería el partido entre Colombia vs Perú?

Según está establecido en el calendario de la FIFA, se tiene previsto que entre el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre se dispute una nueva fecha FIFA, la primera después de la Copa del Mundo.

Se espera que la Selección Colombia aproveche estas fechas para disputar amistosos y de esta manera iniciar la preparación de cara a la próxima Copa América de 2028 y la Eliminatoria.

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