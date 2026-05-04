Esto pasará con Falcao tras la eliminación de Millonarios en la Liga Betplay

La última fecha de la Liga Betplay llegó acompañada de grandes emociones hasta el último momento, ya que había siete equipos que todavía seguían con vida para quedarse con dos de los cupos que aún estaban disponibles.

Millonarios era justamente uno de los equipos que tenían esta chance de seguir avanzando en la competencia y la oportunidad para lograrlo fue clara, ya que todos los resultados se le dieron a su favor, menos el suyo, lo que lo dejó por fuera de los ocho mejores y gran incertidumbre con lo que pueda pasar con el futuro de Radamel Falcao.

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Falcao termina contrato en Millonarios

Varios de los grandes tuvieron un rendimiento irregular que los llevaron a penar hasta la fecha 19, tal como ocurrió con el caso de Cali, Millonarios y Medellín, quienes no pudieron sumar de a tres unidades y posteriormente quedaron eliminados en la primera fase de la competencia local.

El equipo comandado por Fabián Bustos se complicó la vida en Valledupar y lo máximo que pudo rescatar fue un empate 2-2 luego de comenzar perdiendo, pero el cual no le alcanzó para ilusionarse con la clasificación y de paso darle la oportunidad a Falcao de que siguiera jugando.

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El 'tigre' recientemente contó en entrevista con Juan Felipe Cadavid que no la pasa bien por la lesión que recientemente sufrió en su rostro y que lo ha tenido por fuera varios días, ya que quiso evitar un proceso más largo de recuperación por operación.

Sin embargo, ahora las oportunidades de seguir sumando minutos son más nulas, ya que el equipo no logró clasificar. Ahora la única opción para que Falcao pueda continuar en el club, tomando en cuenta que su contrato era de seis meses y vence en junio del presente año, es mantenerse con vida en la Copa Sudamericana y seguir avanzando para evitar un posible retiro del goleador.

Fabián Bustos no se guardó nada tras quedar eliminado

A 'Millos' le hizo falta el "centavo para el peso", pero Fabián Bustos reconoció la gran labor que hizo a lo largo del semestre y también le envió un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas con respecto a las mejoras que va a haber en busca de pelear siempre por los campeonatos.

"Hoy hay equipos que perdieron su clasificación de local, pero nosotros quedamos afuera por un solo gol en donde hubo cosas complicadas, no hubo fallos a favor nuestro y pido disculpas a la gente por no clasificar porque era lo que queríamos, pero vamos a seguir, vamos a hacer los ajustes que haya que hacer y vamos a tener un equipo que estará dentro de los que siempre pelean por el campeonato".

Próximo partido de Millonarios en la Copa Sudamericana

El siguiente reto del cuadro 'embajador' a nivel internacional será en el marco de la fecha 4 auspiciando en condición de visitante, en el Estadio Centenario de Montevideo, contra Boston River. Este duelo se llevará a cabo el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia y será de vital importancia sacar un resultado positivo para mantenerse en la lucha por la clasificación.