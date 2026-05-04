Junior y el problema que tiene Vs Once Caldas en playoffs de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla clasificó a los playoffs de la Liga BetPlay como el segundo mejor equipo de la fase todos contra todos al terminar con 35 puntos, después de superar en la fecha 19 en condición de local 4-3 a Deportivo Pasto.

En los playoffs, el conjunto 'rojiblanco' iniciará su camino por el bicampeonato enfrentando en los cuartos de final a Once Caldas, que clasificó ubicado en la quinta casilla con 33 unidades.

El problema en Junior para los playoffs de la Liga BetPlay

Teniendo en cuenta la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay y los compromisos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, Junior deberá afrontar un apretado a calendario en el remate del semestre.

La agenda del cuadro 'rojiblanco' arrancará este jueves 7 de mayo recibiendo en estadio Jaime Morón de Cartagena a Cerro Porteño en duelo válido por la fecha 4 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores.

Posteriormente, Junior visitará a Once Caldas el domingo 10 de mayo en el estadio Palogrande de Manizales en el partido de ida de los cuartos de final en la Liga BetPlay.

La agenda del conjunto barranquillero continuará recibiendo a Once Caldas en el estadio Romelio Martínez en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay entre el 13 y 14 de mayo.

En caso de avanzar a semifinales, Junior iniciaría la serie como visitante (Santa Fe o América) el fin de semana del 16-17 de mayo y luego, el miércoles 20 de mayo recibirá a Sporting Cristal en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así le fue a Junior con Once Caldas en la Liga BetPlay

En la fase todos contra todos, Junior cayó en su visita a Once Caldas. El duelo fue válido por la fecha 6 y se registró en el estadio Palogrande de Manizales.

Once Caldas se impuso con marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Jefry Zapata y Michael Barrios. El descuento de Junior fue obra de Joel Canchimbo.