[VIDEO] De Amores complicó a Millonarios: error infantil y gol de Pedro Franco

Millonarios se juega las últimas cartas para sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Los capitalinos tenían que sacar una victoria contra Alianza Valledupar o hasta con el empate les bastaba si pasaban varias cosas en los otros compromisos que se están jugando en simultáneo.

Lea también VIDEO - Millonarios recibió golazo de globito y complicó su clasificación

Sin duda alguna, ir a Valledupar a las 3:30 de la tarde no es para nada sencillo para los equipos de Bogotá y así se hizo notar desde los primeros minutos. Con la sanción a Diego Novoa, Millonarios no tuvo otra que alinear a Guillermo De Amores que es de los futbolistas más resistidos por la afición embajadora.

Nuevamente, en otra oportunidad que le dio Fabián Bustos desde el arranque se empezó a notar la inseguridad del guardameta que recibió en la primera parte un gol en contra en el que no tuvo mayor cosa por hacer para evitar un balón englobado de Yeiner Londoño. Pero, en el segundo tiempo, Guillermo De Amores quedó retratado.

EL GOL QUE REGALÓ GUILLERMO DE AMORES LOS SEPULTA

Por su parte, en el segundo tiempo, Guillermo De Amores quedó en la escena de un grave error que deja a Millonarios afuera de los ocho sin posibilidades. Sobre los 55 minutos, un tiro libre de Felipe Pardo tomó destino al arco y Guillermo intentó salvar en dos tiempos.

Lea también Santa Fe prende alarmas para la Libertadores: figura salió lesionado en fecha clave

Infortunadamente, en el rebote se encontró con la pierna de Pedro Franco. La pelota ingresó al arco y esto sepultó las posibilidades de que Millonarios esté dentro de los Play-Offs de la Liga BetPlay. Solo remontar le estaría sirviendo al cuadro capitalino en Valledupar.

Justo después del gol de Alianza, Millonarios respondió con un gol de Rodrigo Contreras que revitalizaba las opciones de poder clasificar. Minutos después, el cuadro aliancista marcó el tercero por Misael Martínez, pero fue anulado para la fortuna albiazul.

LA INEXORABLE LEY DEL EX PARA ELIMINAR A MILLONARIOS

Guillermo De Amores pecó con este error infantil. Pero fue Pedro Franco el que capitalizó la jugada que terminó en el segundo tanto de Alianza Valledupar. Los aliancistas dieron el golpe con un hombre de la casa albiazul como el zaguero o volante de marca nacido en Bogotá.

Esa ley del ex que aparece en todos los partidos volvió a ser vital para que Alianza sumara los últimos tres puntos en el certamen, ya sin posibilidades de sellar la clasificación, y con un tanto que apaga las ilusiones de Millonarios que tendría que remontarles.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga BetPlay EN VIVO fecha 19: clasificados

Un hombre que inició su carrera en Millonarios como Pedro Franco y que tuvo una carrera atractiva en Europa en Besiktas, entre otros clubes de Colombia terminó condicionando y poniendo en problemas a los dirigidos por Fabián Bustos que se ilusionaban con la oportunidad de clasificar antes de que arrancara la fecha.