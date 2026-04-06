Esto pasaría con Marino Hinestroza y su continuidad en Vasco da Gama

Vasco da Gama ha venido de menos a más en la temporada 2026 y poco a poco retomó el nivel al que sus fanáticos estaban acostumbrados, habiendo logrado salir ya de la zona del descenso y estando a punto de conseguir uno de los anhelados cupos de competencia internacional en lo más alto de la tabla de posiciones.

Es por esto mismo que el estratega, Renato Gaúcho, habría tomado una polémica decisión con respecto a lo que sería su debut en la Copa Sudamericana y es que ni él, ni sus jugadores titulares, viajarían hacia Argentina para jugar contra Barracas Central, lo que le daría a Marino Hinestroza de ganar un cupo en la titular.

Inesperada oportunidad para Marino Hinestroza en Vasco da Gama

Hinestroza ha sumado muy pocos minutos en el fútbol de Brasil, ya debutó en el Brasileirao, la competencia más importante del país, pero no ha podido destacar como lo esperaba el técnico, los fanáticos y el propio Atlético Nacional, quien tampoco le puede dejar de seguir la pista.

El joven delantero de 23 años se habría despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de seguir sumando minutos en el fútbol internacional, pero el proceso ha sido complicado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en la temporada y el cambio de estratega le podría dar una nueva oportunidad.

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Sin embargo, pronto llegaría su momento de brillar y lo haría a nivel de competencia internacional, justo en la Copa Sudamericana, ya que Vasco da Gama jugaría ante Barracas Central con una nómina alterna, en su mayoría, todo por decisión de Renato Gaúcho, quien confesó que su prioridad sería el Brasileirao y mantenerse en la primera división.

Esta sería una icónica oportunidad que no podrá desaprovechar el caleño para empezar a sumar minutos e incluso lo que podría llegar a ser su primer gol con la escuadra brasileña.

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¿Cuándo será el partido de Vasco da Gama contra Barracas en Copa Sudamericana?

Comienza la fase de grupos de la Copa Sudamericana y uno de los primeros protagonistas sería Vasco da Gama, el cual debutará el martes 7 de abril, en suelo argentino, contra Barracas Central sobre las 17:00 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Marino Hinestroza con Vasco da Gama?

Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 247 minutos en tan solo 10 partidos divididos en el Campeonato Carioca y el Brasileirao, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.