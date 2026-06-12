En el Corea del Sur vs. República Checa, que se lleva a cabo en el estadio de la ciudad de Guadalajara por la primera jornada del grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se presentó un hecho muy llamativo.



En medio del tiempo de hidratación, en la primera mitad, los aficionados que ingresaron al escenario deportivo aprovecharon el momento para cantar a todo pulmón el icónico tema de Cielito Lindo.

Lea también Clasificación del Grupo A tras la primera fecha del Mundial

La canción se entonó en ambos juegos

Esto mismo hicieron los hinchas que coparon el mítico estadio Azteca, también este jueves 11 de junio, en el partido apertura del Mundial 2026 entre la selección de México y su similar de Sudáfrica.



Habrá que esperar para conocer si en todos los partidos de la Copa del Mundo que se lleven a cabo en territorio mexicano los hinchas, en los estadios, entonarán la misma canción. Hasta el momento, empieza a ser característico del certamen.

Lea también Selección Colombia reveló detalles antes de su debut en el Mundial 2026

México empezó ganando

Pasando ya a los partidos, sobre todo a lo que fue el México vs. Sudáfrica, también por la zona A, el combinado dueño de casa dio el golpe sobre la mesa y se llevó la victoria por 2 goles a 0.



“De local, ante un estadio repleto, que volvía a brillar en la Copa Mundial luego de las ediciones de 1970 y 1986, México se hizo cargo del debut en la edición que se disputa en Norteamérica. El equipo de Javier Aguirre venció con claridad a Sudáfrica en el comienzo del Grupo A, que también integran República de Corea y Chequia”, reseñó la FIFA.

Lea también Mundial 2026: Partidos de este viernes 12 de junio y cómo ver por RCN

El primer gol del Mundial fue de un colombiano

“México se mantiene invicto en sus últimos ocho partidos de apertura de Mundiales, con seis victorias. Derrotó a República de Corea 3-1 en Francia 1998, a Croacia 1-0 en Corea/Japón 2002 y a Irán 3-1 en Alemania 2006, antes de empatar 1-1 con la anfitriona Sudáfrica en 2010. México volvió a la senda de la victoria con triunfos 1-0 sobre Camerún en Brasil 2014 y Alemania. Posteriormente, empató sin goles con Polonia en Catar 2022”, añadió.



Los goles del equipo mexicano fueron marcados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Quiñones, que marcó el primer gol de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, nació en Colombia, pero se nacionalizó mexicano.







