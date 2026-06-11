Este viernes 12 de junio se jugarán dos partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Por la primera jornada del grupo B, Canadá se va a enfrentar con Bosnia y Herzegovina. La pelota rodará a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana, y el juego se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports.

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Un duelo histórico

“Cabe destacar que se enfrentan dos selecciones que apenas han tenido presencia en la Copa Mundial. Es el tercer torneo para Canadá y el segundo para Bosnia y Herzegovina. Hasta ahora, todos los debuts de ambos equipos se han saldado con derrotas: Canadá perdió contra Francia en 1986 y contra Bélgica en 2022, mientras que Bosnia cayó ante Argentina en 2014”, dice la FIFA sobre este duelo. Estas son las posibles nóminas de ambos equipos:



Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Koné, Eustaquio, Millar, Buchanan; David y Larin.

Bosnia: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Tahirović, Šunjić, Memić; Demirović y Džeko.



Luego, también por la primera fecha, pero del grupo D de la Copa del Mundo, Estados Unidos se tendrá que enfrentar con la selección de Paraguay en un cotejo que promete emociones de inicio a fin. Ese partido empezará a las 8:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

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Estados Unidos y Paraguay debutan

“En uno de los partidos más esperados en la historia del fútbol estadounidense, la coanfitriona Estados Unidos dará inicio a la segunda Copa Mundial en casa con su duelo del Grupo D contra Paraguay. Ambos equipos se conocen bien: el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se impuso 2-1 en Chester, Pensilvania, el pasado mes de noviembre. Paraguay, que regresa a una Copa Mundial después de su participación en Sudáfrica 2010, clasificó a esta edición tras conquistar el sexto puesto de las eliminatorias de la CONMEBOL, con algunas importantes victorias en el camino”, indica la FIFA también sobre este juego. Estas son las posibles alineaciones de las dos selecciones:

Las alineaciones

Estados Unidos: Freese; Freeman, Miles Robinson, Ream, Antonee Robinson; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun.



Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; Diego Gómez, Bobadilla, Cubas, Almirón; González y Sanabria.









