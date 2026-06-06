Este sábado 6 de junio, se llevaron a cabo varios partidos amistosos y en uno de ellos se vieron las caras la selección de Brasil y su similar de Egipto. El duelo se disputó en territorio estadounidense.



Este compromiso les sirvió como preparatorio a ambos equipos para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Una lesión en Brasil

El cotejo parecía que se iba a desarrollar con total normalidad, pero en un momento del mismo, en el primer tiempo, por molestias físicas, una de las estrellas de Brasil se tuvo que retirar del terreno de juego.



Se trata del lateral derecho Wesley, que milita en la Roma de la Serie A de Italia. El jugador arrancó como titular, pero sintió molestias en su pierna izquierda y fue sustituido. El futbolista salió llorando de la cancha.

Alarmas encendidas

De manera inmediata, como era de esperarse, se encendieron las alarmas en la selección de Brasil, esto porque el marcador de punta se perfilaba para ser titular en la Copa del Mundo 2026.

En las próximas, el lateral será sometido a una serie de análisis y después de los mismos se conocerá si la selección de Brasil, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, desconvocará o no a Wesley.

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¿Wesley se pierde el Mundial?

“El lateral derecho Wesley sintió dolor en la pierna izquierda tras un pase de Lucas Paquetá y fue sustituido en la primera mitad del partido entre Brasil y Egipto, este sábado, en Cleveland. Este es el último partido del equipo antes del Mundial. El jugador lloró mucho en el banquillo tras la sustitución”, señaló Ge Globo tras lo sucedido.



“Wesley fue sustituido en el minuto 16 por Danilo. Pidió irse después de sentir dolor en la pierna izquierda. El jugador recibió atención médica por parte de Rodrigo Lasmar y el equipo médico. Los jugadores en el banquillo consolaron al lateral”, añadió.







