Jules Koundé, defensor de la selección de Francia, se hizo viral en las últimas horas por un video que publicó en la concentración del equipo galo antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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La consola de Koundé

Koundé, que juega en el FC Barcelona de España, les compartió a sus seguidores que mientras pasa tiempo en la concentración de Francia, aprovecha para jugar en la PlayStation 1.



Esta consola salió al mercado hace más de 25 años y que se juegue actualmente es una total rareza. Aun así, es uno de los aparatos más recordados por los amantes de los videojuegos.

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El video de Jules

Por lo general, los futbolistas que están concentrados con cada una de sus selecciones suelen llevar y pasar sus ratos libres con consolas modernas, pero Koundé se atrevió y tomó una decisión particular y llamativa.

Dejando de lado este tema, el futbolista se perfila para ser uno de los jugadores titulares en la defensa de la selección de Francia. Jules puede jugar tanto de central como de lateral.

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¿Francia ganará la Copa?

La selección de Francia es uno de los equipos favoritos, sin lugar a dudas, a ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La tarea no será sencilla, pero tampoco imposible.



Línea por línea, Francia tiene uno de los mejores planteles del torneo. Habrá que esperar para conocer si el conjunto galo se impondrá ante sus rivales y se coronará como el ganador.



