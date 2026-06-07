Noticia de última hora a días del inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Wesley, fuera del Mundial

Wesley, lateral derecho de la selección de Brasil, fue desconvocado por una lesión que sufrió en el primer tiempo del compromiso amistoso ante Egipto, de cara al certamen orbital.

En su lugar, el director técnico italiano Carlo Ancelotti tomó la decisión de convocar a Éderson, quien milita en la Serie A de Italia. La noticia ya le da la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales.

Dura baja en Brasil

“Wesley no representará a la selección brasileña en el Mundial de 2026. El lateral derecho de la Roma fue diagnosticado con una lesión en el muslo izquierdo y finalmente quedó descartado para el Mundial. En su lugar, Carlo Ancelotti convocó al centrocampista Éderson del Atalanta, quien inicialmente había sido incluido en la lista del seleccionador italiano en junio de 2025, pero no llegó a jugar”, reseñó Ge Globo.



“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este domingo la baja de Wesley de la selección, tras la lesión sufrida en el partido contra Egipto en Cleveland, el último amistoso antes del torneo. El lateral se sometió a una prueba de imagen, y la resonancia magnética reveló una lesión en el músculo aductor del muslo izquierdo”, añadió.

Wesley se perfilaba para ser titular

Esta es una muy dura baja para la selección de Brasil, porque Wesley se perfilaba para ser titular en el torneo. En el amistoso ante Panamá y el tiempo que alcanzó a jugar contra Egipto mostró cosas muy interesantes.



“Éderson, de 26 años, jugó en Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza antes de dejar Brasil a principios de 2022. Jugó en Salernitana (Italia) y seis meses después fichó por el Atalanta, también italiano. En este mercado de fichajes, está negociando su traspaso al Manchester United. El jugador solo ha disputado tres partidos con la selección nacional, todos bajo la dirección de Dorival Júnior”, sentenció Ge Globo, entre otras cosas más.