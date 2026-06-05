Europa arma guerra por Gustavo Puerta: los cinco clubes que quieren ficharlo tras el Mundial

Sin duda alguna, los eventos mundialistas son esenciales para los diferentes mercados de fichajes en busca de que los jugadores puedan cambiar de aires dependiendo del buen desempeño en las citas orbitales. Ese es uno de los atractivos del evento deportivo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Paranaense contrató a un goleador de la Liga Betplay

La Selección Colombia es uno de esos equipos que podría tener grandes cambios en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Dávinson Sánchez que interesa bastante en el Como de Italia y Richard Ríos que podría reforzar al Napoli. Además de estos dos jugadores, el otro es Gustavo Puerta.

Con un paso de poca regularidad en Alemania entre el Bayer Leverkusen y el Nuremberg, el volante vallecaucano se fue buscando nuevos aires en Racing de Santander en la segunda división de España. En el cuadro español lograron ascender a la máxima categoría. Sin embargo, seguramente no seguiría en el club ibérico.

LOS CINCO CLUBES QUE BUSCARÍAN A GUSTAVO PUERTA

Evidentemente con el ascenso, Racing de Santander quiere hacer lo posible para retener a Gustavo Puerta de una temporada muy consistente sumando regularidad y siendo uno de los referentes de la institución. Pero su buen momento en el club y la posibilidad de hacer un buen Mundial con la Selección Colombia lo haría cambiar de ligas o de equipos en España.

Italia es el país que más se ha ilusionado con la posibilidad de tener al mediocampista oriundo de La Victoria, Valle del Cauca. La Serie A ya le ha hecho ojos al ex Bogotá FC y Bayer Leverkusen está atento, dado que los alemanes tienen un porcentaje en caso de una futura venta.

Lea también Selección Colombia: las tres cosas que están en juego en la Liga de Naciones

El primer interesado fue el Inter de Milan y ahora, una versión de Dominik Schneider, periodista alemán indica que hay cinco clubes que lo están pretendiendo entre Italia, España y Portugal. Se trata nada más ni nada menos que de la Lazio, Bologna, Betis, Villarreal y el Porto.

Por ahora, el volante seguirá en España mientras se define su futuro con Racing de Santander. Gustavo Puerta podría continuar en el equipo en el que contribuyó para ascender, pero también tendría otras opciones en el suelo ibérico como Villarreal y Betis.

GUSTAVO PUERTA Y EL MUNDIAL QUE LO HARÍA CAMBIAR DE CLUB

Esos intereses de esos cinco clubes y del Inter de Milan pueden ser determinantes en medio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Gustavo Puerta fue titular en el partido ante Costa Rica y dejó buenas sensaciones. El ex Bayer Leverkusen podría ganarse la titularidad en el equipo mundialista y aumentar las ofertas de diferentes ligas.

En caso de hacer una buena presentación en el Mundial, aparte de estas cinco posibilidades que tiene de cambiar de liga podría cambiar. Por ahora, las grandes ligas del mundo se han interesado, salvo por la Premier League que no ha tenido en cuenta al volante en el radar.

LA OPCIÓN DE GUSTAVO PUERTA EN BETIS SERÍA CLAVE POR NELSON DEOSSA

Seguir en España puede ser una posibilidad para Gustavo Puerta ya sea con el Racing de Santander, con el Betis o con el Villarreal. Justamente, con el equipo de Sevilla, las cosas podrían darse dependiendo de lo que pase con el futuro de Nelson Deossa.

Lea también Cali pierde importante jugador por suspensión

Y es que, Nelson Deossa aparece en el radar de River Plate en este mercado de fichajes. El volante de marca podría regresar a Sudamérica después de no tener la regularidad deseada en el Betis. Ahí podría estar la posibilidad grande para Gustavo Puerta de reemplazar a su compatriota.

Finalmente, todo dependerá de lo que pueda acontecer con el Mundial y la participación de Gustavo Puerta en el onceno de la Selección Colombia. Betis, Villarreal en España, Lazio, Bologna e Inter de Milan y Porto son los primeros equipos que quieren al volante colombiano.