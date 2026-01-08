Ex integrante del cuerpo técnico de Millonarios fue anunciado en club del FPC

Millonarios se mueve en este 2026 para intentar lograr clasificar a las fases finales de la Liga BetPlay y pelear el título con Radamel Falcao García como el líder. Es el sueño del ‘Tigre’ despedirse con un trofeo con el equipo de sus amores. En medio de esa preparación del rentado local e internacional, el club cuenta con varias salidas.

Entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Hernán Torres, Millonarios presenta ausencias para luchar en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana, competencia en la que enfrentarán a Atlético Nacional en condición de visitante. En este nuevo año, se conoció la salida de Carlos Giraldo, asistente del entrenador tolimense.

Carlos Giraldo cuenta con la experiencia como director técnico en varios interinatos con Atlético Bucaramanga, Millonarios y con Patriotas. Además, ha sido formador en estos tres clubes y ha trabajado como asistente técnico en el equipo patriótico y en el club bogotano.

Justamente, en Millonarios es donde más ha durado como asistente técnico de David González entre el 4 de enero hasta el 20 de agosto del 2025, y cuatro días más tarde, fue el segundo de Hernán Torres hasta noviembre de dicho año, En 2026, tendrá la oportunidad de oro de plasmar lo aprendido en un club.

PATRIOTAS DE BOYACÁ OFICIALIZÓ A CARLOS GIRALDO COMO SU NUEVO ENTRENADOR

Andrés Cárdenas terminó su vínculo con Patriotas hace unos días y no tardaron nada en oficializar a Carlos Giraldo como el nuevo director técnico de la institución boyacense. Giraldo, que vistió la camiseta del club en 2007 y que ha sumado trayectoria de formador, asistente técnico y en la dirección de manera interina tendrá la misión de pelear en el Torneo BetPlay.

Con un mensaje en las redes sociales del club, afirmaron que, “¡bienvenido a casa, mister! Patriotas Boyacá anuncia a Carlos Giraldo como nuevo director técnico del plantel profesional. Un hombre de la casa, que conoce la institución, su ADN y el significado de portar estos colores”.









Tras la confirmación de Carlos Giraldo como el nuevo orientador de Patriotas, el antioqueño tendrá la misión de sellar el ascenso del cuadro boyacense para la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano. Ese será el gran reto que deberá cumplir el nuevo estratega.

Para ello, el nuevo timonel y los jugadores deberán firmar un buen primer semestre peleando por el título y dar un golpe en el segundo torneo del año para poder ascender de categoría en Colombia.