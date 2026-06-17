Experto dice si Messi merecía tarjeta roja tras dura patada en el Mundial

La selección de Argentina goleó 3 a 0 a su similar de Argelia por la primera jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Palabras sobre el 10

Lionel Andrés Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, marcó los tres goles del combinado albiceleste. Fue una magistral actuación la del hombre del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.



“No hablamos de un futbolista simple, sino de uno que ha ganado el Balón de Oro. Infortunadamente, le dimos una oportunidad en el primero y en el segundo gol. Hicimos más fácil que anotara. Pero con su pensamiento claro y análisis de juego, él puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la selección argentina trabaja alrededor de él hace muchos años”, dijo Vladímir Petkovic, DT de Argelia, tras el duelo.

La polémica acción de Messi

Y ya que se habla de Lionel Messi, este, además de los goles, fue foco de atención por una polémica arbitral. En un momento del encuentro, el astro pisó a un rival de una manera fuerte. Muchos pensaron que la acción sería revisada para tarjeta roja.



Sin embargo, el juez central del compromiso ni siquiera le mostró tarjeta amarilla. La acción, como era de esperarse, generó mucha polémica. Un experto en el arbitraje, incluso, señaló que la jugada sí pudo ser revisada para roja.

La declaración de un experto sobre la jugada

“Acción perfectamente revisable por posible tarjeta roja para Lionel Messi. Al final, Marciniak juzgó solo la falta y no mostró amarilla, que era lo mínimo en este caso. ¿Por qué no llamó el VAR? Seguramente no consideró la intensidad como muy alta”, se indicó en la cuenta de X, El Var Central.



“Hay algo que parecía ser un agravante y es el doblamiento del pie; sin embargo, hay que decir que el jugador argelino ya va desestabilizado y pisa mal desde un inicio. No es un doblamiento producto del contacto de Messi. Jugada muy al límite. Puede darse por bien servido el argentino”, sentenció.