Grupo J del Mundial: resumen y tabla de posiciones tras victorias de Argentina y Austria

Este martes 16 de junio terminó la primera fecha del Grupo J que conforman Argentina, Austria, Argelia y Jordania, esta última que es una de las debutantes del certamen mundialista.

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Sin duda alguna, por los rivales que hay, puede ser sencillo para Argentina que ya supo vencer con mucha categoría a una de las campeonas de África y que cuenta con jugadores como Riyad Mahrez, Aouar, Bensebaini o Aït-Nouri que cuentan con carreras prestigiosas en Europa, aunque Mahrez está en Arabia Saudita actualmente.

Austria también se mantiene como una de las favoritas por la experiencia y el buen momento de sus jugadores. Por su parte, Jordania no cuenta con mucha experiencia mundialista y esperaba hacer historia en la primera jornada con su primera victoria en el certamen. Infortunadamente, no fue posible, pero celebró su primer gol.

RESUMEN DEL GRUPO J TRAS LA PRIMERA FECHA

Dos selecciones salieron victoriosas en el Grupo J. A primera hora, la selección de Argentina se midió con Argelia en un partido que inició con goles por ambos bandos. El primero fue de Lionel Messi tras un pase de Lautaro Martínez y una gran definición, pero un fuera de lugar negó el grito sagrado. Por lo mismo, los argelinos no pudieron celebrar una anotación minutos posteriores.

Lionel Messi iba a ser la gran figura del compromiso con un gol en la primera parte. Una jugada individual acabó con un remate de larga distancia que quemó las manos de Luca Zidane que no pudo detener un bombazo. De esa forma terminaron los 45 minutos iniciales, pese a la incesante búsqueda ‘Albiceleste’ por aumentar la ventaja.

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En el segundo tiempo, nada cambió y Lionel Messi logró aumentar las distancias con un disparo de Alexis Mac Allister que atajó Luca Zidane y en el rebote, Messi empujó la pelota al fondo para decretar el segundo tanto en el marcador. Luego, un disparo afuera del área también se coló en el arco de Zidane.

Tras ese 3-0, fue el turno para Austria y Jordania que se vieron las caras para cerrar las emociones del Grupo J. Los austriacos pegaron primero con gol de Romano Schmid que sacó un latigazo de larga distancia al ángulo. Luego, Ali Olwan se acercó con un disparo al travesaño.

Con la ventaja por la mínima diferencia acabó la primera parte. En el complemento, Ali Olwan emparejó las acciones con un remate buscando el segundo palo. Impactó el vertical y entró. Marko Arnautovic cambió el partido con un gol que no subió al marcador por una presunta mano previa de Stefan Posch. Un gol en contra de Yazan Al-Arab fue el segundo para Austria rompiendo la paridad.

Sobre los minutos de agregado, una mano tras un disparo de Marko Arnautovic pegó en la mano de Saleem Obaid y decretaron penal que el mismo Arnautovic se encargó de marcar el tercer y definitivo tanto.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 1 DEL GRUPO J

Con estos resultados, ya empieza a haber una pelea entre Argentina y Austria por el liderato, dado que ambos ganaron en la primera fecha. Así las cosas, todo terminó de esta manera en la jornada inicial:

1. Argentina | 3 puntos | +3 DG

2. Austria | 3 puntos | +2 DG

3. Jordania | 0 puntos | -2 DG

4. Argelia | 0 puntos | -3 DG

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA DEL GRUPO J

Después de estas victorias en el Grupo J, la selección de Austria aprieta junto con Argentina como las únicas dos selecciones que pudieron sumar de a tres en la zona. En la próxima fecha habrá duelo de ganadores entre argentinos y austriacos para definir el liderato.

Por su parte, Jordania tendrá que enfrentar a Argelia en un partido con las ansias de meterse en la tercera posición que puede ser determinante para apostarle a la clasificación como mejor tercero.