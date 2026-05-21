El miércoles 20 de mayo, por la quinta jornada del grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, River Plate de Argentina se vio las caras con Red Bull Bragantino de Brasil.

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River fue local

Al ser local el equipo de la banda cruzada, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Monumental, que contó con una muy buena presencia de hinchas. Los aficionados de River suelen llenar el escenario.



El equipo que es dirigido por Eduardo Germán Coudet saltó al terreno de juego, cabe mencionar, con un equipo alterno, esto pensando en la gran final del fútbol argentino ante Belgrano.

Partido empatado

El compromiso terminó 1 a 1. Al minuto 34 del primer tiempo, Alix Vinicius marcó la apertura en l marcador. Se pensaba que el equipo brasileño se iba a llevar la victoria, pero Lautaro Pereyra, al último minuto, estampó el empate.



El jugador pudo anotar la igualdad después que el portero rival dejara un rebote tras un disparo potente del experimentado mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, que fue titular.

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La calificación de Juanfer

Precisamente, sobre el 10, la prensa argentina entregó la calificación de su partido. Inicialmente, el rendimiento del cafetero no fue calificado de la mejor manera, pero la ayuda en el gol cambió las cosas. Seis puntos obtuvo el exjugador del Deportivo Independiente Medellín.



“La verdad es que no fue un buen partido de Juanfer; tenía que recorrer muchos metros hacia atrás para tomar contacto con el balón y quizás se excedió con el pelotazo largo. No sabía cómo asociar a River y, por momentos, se desdibujaba. Pero permaneció en el partido y cuando este se extinguía y River se disipaba en la niebla, dijo, 'vamos a mover un poco el avispero’ y le empezó a pegar al arco. En una casi mete un golazo infernal; en la otra, generó lo que fue el gol de River. Con poquito fue el mejor de River”, indicó TyC Sports.