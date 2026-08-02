Fabián Bustos explicó por qué Mackalister Silva no juega en Millonarios: "tenemos que pensar en el grupo"

Millonarios logró su primera victoria en la Liga BetPlay-II de 2026 al derrotar en condición de visita 1-0 a Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 2.

El equipo 'embajador' se sacudió de esta manera de la pérdida sufrida en la fecha 1 como local ante Atlético Bucaramanga y se encamina a una apretada agenda, ya que también tendrá compromiso en Copa BetPlay.

Lea también Próximos partidos de Millonarios, después de ganarle a Junior en la Liga BetPlay

¿Por qué no juega David Mackaliser Silva?

Después de la victoria sobre Junior ha causado curiosidad en la hinchada 'embajadora' la ausencia del experimentado mediocampista David Mackalister Silva, quien no ha sumado minutos en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay.

A pesar de no estar en cancha, a Silva se la ha visto muy activo en el banco de suplentes dando instrucciones como un asistente más y apoyando a sus compañeros.

Al respecto, al director técnico Fabián Bustos se le consultó sobre el papel que está jugando David Mackalister Silva en el plantel de Millonarios.

"Es fundamental que el grupo se sienta parte. Los que tienen pocos minutos, por que no todos pueden jugar, se sientan importantes, para que empujen, alienten y apoye. Hay que sacar esto adelante, en algún momento los vamos a necesitar. En el fútbol no juegan siempre los mismos", dijo el entrenador.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

Bustos se refirió también al caso de Carlos Darwin Quintero, quien tampoco jugó contra Junior.

"Hay un montón de variantes y hay cosas que pueden pasar. Es bueno tener gente positiva. También está Carlos Darwin. Que se sientan parte, ellos dejan un poco su ego y tratan de apoyar a sus compañeros", dijo.

Lea también Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Finalmente, el entrenador de Millonarios fue contundente al señalar que los más importante en Millonarios es el equipo y no la presencia de algún jugador en especial.

"Millonarios no está para pensar en uno ni en oro, tenemos que pensar en el grupo y a partir de ahí pensar en el grupo", dijo.