Millonarios sufre una expulsión en Chile: primera baja confirmada contra Boston River

Millonarios tuvo una noche para el olvido en su debut por la Copa Sudamericana, luego de caer 2-0 frente a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

El resultado dejó un sabor amargo en el entorno embajador, teniendo en cuenta que muchos consideraban este compromiso como ‘ganable’ en el arranque del grupo C.

Sin embargo, más allá del marcador adverso, el equipo azul sufrió otro golpe importante durante el desarrollo del encuentro, al quedarse con un jugador menos en el segundo tiempo.

Jorge Arias, baja en Millonarios contra Boston River

El defensor Jorge Arias fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en acciones que el árbitro consideró sancionables sin discusión.

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La primera amonestación llegó al minuto 55, cuando el zaguero se barrió sobre el costado izquierdo intentando cortar un avance de O’Higgins, acción que fue considerada como falta.

Posteriormente, al minuto 68, Arias volvió a ser protagonista tras una fuerte entrada por el sector derecho del campo, lo que derivó en su segunda amarilla y, en consecuencia, la tarjeta roja.

Con esta expulsión, Millonarios no solo afrontó el tramo final del partido en inferioridad numérica, sino que también pierde al defensor para su próximo compromiso internacional.

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Fecha y hora de Millonarios vs Boston River

De esta manera, Jorge Arias no estará disponible el miércoles 15 de abril, cuando el conjunto embajador reciba en El Campín a Boston River por la segunda jornada del grupo C, en un duelo programado para las 9:00 p. m. (hora local).