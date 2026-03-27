Fabián Bustos tomó decisión con Falcao para la Copa Sudamericana

Millonarios se prepara para su debut en la Copa Conmebol Sudamericana el próximo martes 7 de abril, cuando visite en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua al Club Deportivo O'Higgins en partido válido por el grupo C.

A pocos días para el primer duelo por el certamen internacional, el director técnico Fabián Bustos dio a conocer sus planes con el experimentado delantero Radamel Falcao García.

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Bustos tomó decisión con Falcao para a Copa Sudamericana

Este viernes 27 de marzo, Bustos explicó que Radamel Falcao García ya está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros, luego de sufrir un problema físico que le ha impedido tener actividad desde el 14 de febrero cuando Millonarios superó con marcador de 2-1 a Llaneros.

Desde entonces, el 'tigre' se ha perdido los compromisos contra Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Atlético Nacional y Once Caldas por Liga BetPlay y el encuentro con Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

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Al estar recuperado de sus problemas físicos, Fabián Bustos dio a conocer que a Falcao lo quiere tener en plenitud de condiciones para la Copa Sudamericana, por lo que pretende incluirlo en la lista de viajeros que visitarán a O'Higgins el 7 de abril.

"Radamel está entrenando muy bien. Hoy (viernes) trabajó muy bien y en Copa Sudamericana lo vamos a tener seguro. Yo ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener", dijo.

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Falcao sumaría minutos antes de la Copa Sudamericana

A pesar de que en los planes de Fabián Bustos está contar con Falcao para la Copa Sudamericana, el delantero podría sumar minutos y tomar ritmo de competencia, ya que Millonarios se medirá con Fortaleza, Jaguares y Tolima en la Liga BetPlay.