Alerta en Millonarios y América de Cali: se quedarían sin reconocimiento deportivo

El Ministerio del Deporte, a través de sus diferentes plataformas digitales, compartió la lista de equipos del fútbol profesional colombiano que están muy cerca de quedarse sin su reconocimiento deportivo, el cual les permite a los diferentes clubes participar en los torneos oficiales del país.



En esta lista figuran instituciones como Águilas Doradas, Real Cartagena, Fortaleza FC, Real Cundinamarca, Deportes Quindío, Bogotá FC, Atlético FC y, sorprendentemente, Millonarios FC y América de Cali. Estos dos últimos equipos, sin lugar a dudas, son grandes del rentado cafetero.

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¿Cuándo vence el reconocimiento de Millonarios y América?

Al conjunto azul de la capital del país se le vence el reconocimiento deportivo en el mes de abril del presente año. La situación es más compleja para la escuadra de la capital del Valle del Cauca, pues el reconocimiento se le acaba precisamente en este mes de marzo.



Para que Millonarios y América no se queden sin reconocimiento deportivo, sus directivas y equipo legal deben adelantar un proceso administrativo que conlleva trámites de actualización y renovación. Los siguientes días serán clave para conocer la respuesta en el proceso por parte de ambos clubes.

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¿Qué dice el Ministerio?

“La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte realiza un acompañamiento permanente a los clubes profesionales, orientándolos en los trámites de actualización y renovación del reconocimiento deportivo, así como mediante comunicaciones preventivas sobre los periodos de vencimiento”, señala el Ministerio del Deporte.

MinDeporte comunicó el vencimiento de reconocimientos

“De hecho, durante este mes de marzo se enviaron comunicaciones a los clubes profesionales cuyo reconocimiento deportivo presenta vencimiento próximo, con el fin de que adelanten el trámite correspondiente y remitan la documentación requerida por esta cartera ministerial, conforme a lo dispuesto en la Circular Externa 013 del 10 de septiembre de 2024”, agregó la cartera.

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