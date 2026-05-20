Fabián Bustos tomó decisión con Rodrigo Contreras tras botar penal contra Sao Paulo

La Copa Sudamericana tuvo acción nuevamente en el marco de la quinta jornada en donde uno de los partidos que se robó todas las miradas fue el de Millonarios contra Sao Paulo, el cual tuvo un resultado poco esperado.

En un duelo en donde parecía que Sao Paulo pasaría por encima del conjunto 'embajador', todo cambió drásticamente tras un corto "resurgir" que tuvo Millonarios, el cual logró empatar el duelo en el cierre del partido y por poco obtener la victoria con un penal a favor que terminó botando Rodrigo Contreras y al cual reaccionó Fabián Bustos.

Fabián Bustos dejó con contundente mensaje sobre Rodrigo Contreras

Millonarios y Sao Paulo protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo en el Estadio Morumbi, el cual tuvo la apertura del marcador desde muy temprano gracias a la anotación de Luciano da Rocha sobre los 8 minutos.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' no bajó la guardia e intentó jugarle de igual a igual, pero estaba claro que la tarea no sería fácil tomando en cuenta que estaban jugando contra uno de los mejores del Brasileirao.

'Millos' logró empatar el marcador gracias a la anotación de Jorge Cabezas Hurtado sobre los 80 minutos y por poco estuvo a punto de hacer historia y llevarse los tres puntos, ya que decretaron un penal a su favor, pero el cual terminó errando Rodrigo Contreras, un hecho que desconcertó a los hinchas, compañeros, pero el cuerpo técnico se mantuvo sereno y habló.

"Rodrigo es un luchador, es un tipo positivo. Obviamente a nadie le gusta tener un error, así que nada, va a seguir, está comprometido con el grupo, fuerte e hizo un gran partido. Hemos jugado contra el cuarto del Brasileirao. Cuando salió la fase de grupos dijimos que nos tocó a uno de los más fuertes en la Copa Sudamericana, sin irrespetar a los otros, pero Sao Paulo es el más duro".

Próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

El último duelo del cuadro 'embajador' en la fase de grupos de la Copa Sudamericana será en condición de local contra O'Higgins. El Estadio El Campín será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a este enfrentamiento el martes 26 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Posiciones del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana

1. Sao Paulo - 9 puntos

2. Millonarios - 8 puntos

3. O'Higgins - 7 puntos

4. Boston River - 0 puntos