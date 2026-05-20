[VIDEO] Rodrigo Contreras la mandó a las nubes: falló crucial penal vs Sao Paulo

La Copa Sudamericana de Millonarios tomó un buen camino después de las dos victorias sufridas ante Boston River y un empate ante Sao Paulo en Bogotá. Sin embargo, los dirigidos por Fabián Bustos no pueden estar tranquilos en esta competencia internacional, dado que todavía no tienen la clasificación ni el paso a los Play-Offs asegurado.

Millonarios tenía una oportunidad enorme de recordar la historia en el Estadio Morumbi cuando superaron a Sao Paulo por la mínima diferencia gracias a un gol de Luis Eduardo Zapata. En esta ocasión, recibieron un golpetazo desde muy temprano por la anotación de Luciano que encaminaba la victoria.

El cuadro albiazul, por más de que estaba abajo en el marcador nunca fue menos que su rival. Millonarios inquietó de todas las formas posibles para romper el arco paulista, pero nada le entraba ante una defensa, un arquero y una portería que le negó cualquier opción.

En el segundo tiempo todo mejoró con el empate y hasta con la oportunidad de llevarse la victoria por el señalamiento de un penal. No obstante, Rodrigo Contreras falló lo que era el triunfo y el liderato ‘Embajador’ en su grupo.

EL FALLO DE RODRIGO CONTRERAS QUE LE HUBIESE DADO EL TRIUNFO

Millonarios tenía la oportunidad de saltar al complemento con posibilidades de romper el arco de Sao Paulo. Nada le quiso entrar a un equipo propositivo que nunca fue inferior a un histórico club que sabe lo que es ganar competencias internacionales.

De hecho, en los últimos minutos, Jorge Hurtado, que había ingresado al campo de juego sacó un remate afuera del área para nivelar el marcador. Con ese empate, Millonarios continuó atacando y buscó la manera de llevarse la victoria para tomar la punta de su grupo.

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Un penal por una infracción de Matheus Dória contra Álex Castro fue vital para que Millonarios sacara la victoria sobre los 87 minutos. Al cobro fue Rodrigo Contreras, un especialista en el punto penal. Lo que el club bogotano no esperaba era el fallo tan grande por parte del delantero argentino.

Alternan entre Leonardo Castro y Rodrigo Contreras como los ejecutantes de penales en Millonarios. Leo había salido por Jorge Hurtado que fue el que puso el empate. Contreras disparó y le pegó muy abajo al balón que tomó camino hacia las nubes perdiendo una chance clara de llevarse los puntos.

LO QUE LE QUEDA A MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Con este empate, Millonarios llegó a ocho unidades, uno menos que Sao Paulo que lidera, mientras que O’Higgins es tercero con siete puntos. Los bogotanos tendrán que respetar la casa para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, o, por lo menos, para quedarse con el segundo puesto de Play-Offs.

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La victoria les hubiese dado ese aire que necesitan en el grupo para sellar la clasificación y para estar más tranquilos en la última fecha. Este empate empareja todo en la zona y sí o sí tendrán que sumar de a tres en la sexta jornada ante O’Higgins.

Ese partido ante los chilenos toma mucha importancia por lo que se juegan los dos equipos. Este duelo será el martes 26 de mayo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Solo sirve ganar, pues, si empatan o pierden complicarán una posible clasificación para la siguiente ronda o para los Play-Offs de octavos de final.