Risueño le respondió el recado a Rodallega: “Las cosas se quedan en el campo”

Deportivo Pasto selló la clasificación desde hace algunas fechas para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I y por el juego que han demostrado, por ser el mejor tercer local y visitante del semestre, además del juego que ha querido imponer Jonathan Risueño, van a pelear por sellar la clasificación a una final que no logran desde 2019-I.

Los pastusos perdieron el segundo partido en condición de local de lo que va del semestre contra Independiente Santa Fe por los goles de Franco Fagúndez y Hugo Rodallega. Descontaron con Santiago Córdoba sobre el final del partido. Sin embargo, como ha sido habitual, la polémica siguió rodeando a Jonathan Risueño en la rueda de prensa.

Hugo Rodallega tomó la voz para pedirle al entrenador ibérico que tuviera más respeto frente a los rivales. Le hizo saber que es un extranjero más en Colombia que tiene un trabajo en otro país, así como le pasó a Hugo cuando jugó por varios años en Europa, México y Brasil. Jonathan Risueño no se quedó callado y le respondió en la rueda de prensa del Pasto.

LA RESPUESTA DE JONATHAN RISUEÑO A HUGO RODALLEGA

Como visitante, la conferencia de prensa de Pablo Repetto fue primero, y ahí Hugo Rodallega envió el recado afirmando que, “con nosotros fue muy irrespetuoso durante todo el primer tiempo... diciendo que nosotros éramos muy malos, que no jugábamos a nada y otras palabras que acá no puedo utilizar”.

Su exigencia de respeto le llegó a Jonathan Risueño que en la rueda de prensa relató lo que pasó y envió un mensaje directo para Hugo Rodallega, “yo no he escuchado aun lo que usted me dice que ha dicho Hugo. Me sorprende que un jugador con la experiencia que tiene él y con todos los partidos que ha jugado no haya entendido que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”.

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Volvió a enfatizar en que todo lo que se dice en las canchas se quedan ahí, “es un jugador que lleva muchos partidos para entender eso. Lo respeto como jugador, tiene una carrera muy buena, pero repito que todo se queda en el campo, no creo que haya pasado nada, de hecho, cualquier jugador que juega al fútbol sabe todo lo que se dice en un campo de juego”.

LA CRÍTICA DE JONATHAN RISUEÑO AL MODELO DE JUEGO DE SANTA FE

Hugo Rodallega indicó que el entrenador ex Águilas Doradas los tildó de malos cuando se acercaban al banquillo del Pasto. Sobre esa situación, el ibérico criticó la forma de juego de Santa Fe, en donde tal vez pudo estar lo que señaló el goleador cardenal en la rueda de prensa.

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Jonathan Risueño explicó que, “en una jugada en la primera parte le digo a mis jugadores que replieguen atrás y que les dejen el balón porque con balón les falta fútbol. Y no creo que pase nada, ellos tienen un modelo de juego diferente, para mí con balón no son buenos”.

Sin embargo, expresó otras virtudes, pero hay críticas que se agudizan por su forma de jugar, “son buenos en el contragolpe, cuando les aprietas arriba en los lanzamientos, pero cuando les das el balón bajo mi punto de vista les falta mucho fútbol. Hay críticas de cómo están jugando, cada uno puede ganar de distintas maneras, hoy ganaron jugándosela con las individualidades, pero en mi opinión solo he dado unas indicaciones a mis jugadores”.