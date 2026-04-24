[Video] Rodallega le envió recado a Risueño, DT del Pasto: "Respete... usted es visitante"

La victoria 1-2 de Independiente Santa Fe sobre Deportivo Pasto por la fecha 18 de la Liga BetPlay no solo dejó tres puntos clave para el cuadro capitalino, sino también un cruce verbal que se trasladó a la rueda de prensa posterior al compromiso.

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El protagonista fue Hugo Rodallega, referente del equipo bogotano, quien aprovechó su intervención ante los medios para enviar un mensaje directo al entrenador de Pasto, el español Jonathan Risueño, por situaciones ocurridas durante el partido.

El mensaje de Rodallega a Risueño

“Quiero invitarlo a que respete”, fue una de las primeras frases del delantero, visiblemente molesto por lo que consideró una actitud inapropiada desde el banco rival a lo largo del compromiso.

Rodallega profundizó en su señalamiento y aseguró que el técnico europeo tuvo comportamientos irrespetuosos durante el primer tiempo, especialmente cuando los jugadores de Santa Fe se acercaban a la zona técnica de Pasto.

“Que disfrute el fútbol colombiano, que aporte, marque diferencia y que intente ganar. Que lo haga como lo está haciendo pero que le baje un poquito a la intensidad porque está siendo muy irrespetuoso”, agregó el atacante.

Según su versión, Risueño incluso utilizó términos despectivos hacia el equipo cardenal. “Con nosotros fue muy irrespetuoso durante todo el primer tiempo... diciendo que nosotros éramos muy malos, que no jugábamos a nada y otras palabras que acá no puedo utilizar”, afirmó.

"Usted es visitante": Rodallega a Risueño

El momento más contundente llegó cuando Rodallega miró directamente a la cámara para enviarle un mensaje personal al entrenador español, apelando a su experiencia internacional.

“Profesor, le quiero decir que yo jugué durante 28 años fuera de Colombia, siempre fui extranjero, y uno como extranjero tiene que respetar al anfitrión”, expresó con firmeza el delantero.

“En este caso los anfitriones somos nosotros, usted es el visitante, usted es el que tiene un trabajo aquí en Colombia”, dijo el delantero de Santa Fe.

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En esa misma línea, enfatizó que el respeto debe ser una base fundamental en el fútbol profesional, especialmente cuando se trabaja en un país distinto al de origen. “Aprenda a respetar, que con respeto va a llegar mucho más lejos”, sentenció.

Así, más allá del resultado deportivo, el partido dejó un episodio que seguramente generará repercusiones en el entorno de la Liga BetPlay, en especial por el tono directo de Rodallega y el señalamiento público hacia el entrenador de Deportivo Pasto.