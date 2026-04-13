Fabián Castillo confirmó su futuro y firmó con un equipo del FPC

Con el mercado de fichajes para jugadores sin contrato que estuvo abierto desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de abril, algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano aprovecharon esta ventana para contratar y armarse pensando en definir los objetivos en la temporada. En esa lista aparecía Fabián Castillo para un posible regreso a Colombia.

Lea también Programación fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

A finales del 2025, Fabián Castillo se quedó sin contrato con el Deportivo Cali y se rumoreó con la posibilidad de que el extremo pudiera firmar con el Club Aurora de Bolivia para este 2026. Sin embargo, no habría un acuerdo entre las partes y el vallecaucano volvía a esperar por una buena oferta.

Llegó el aliado con la apertura del mercado de fichajes para jugadores sin contrato y ahí le tendieron la mano. Esta vez no en la Liga BetPlay después de terminar su vínculo con el Deportivo Cali, pues, ahora, seguirá su carrera deportiva en el Torneo BetPlay esperando un ansiado ascenso a la máxima categoría.

EL NUEVO EQUIPO DE FABIÁN CASTILLO EN COLOMBIA

Se trata nada más ni nada menos que del Internacional de Palmira, entrenado por Héctor Cárdenas y con la necesidad de meter fichas claves para buscar el ansiado ascenso para la Primera División. La institución vallecaucana ya lo había intentado con Johan Arango, Víctor Ibarbo y actualmente, Jown Cardona y Jhon Mosquera, pero hasta ahora no han podido sellar ese ascenso.

Ahora quieren sumar una nueva pieza con Fabián Castillo que ha tenido experiencia en Turquía, en Colo Colo de Chile, en México, en Estados Unidos, y recientemente en el Deportivo Cali. El extremo llegó a un acuerdo con Internacional de Palmira para este 2026. Seguramente estará en el club hasta final del año con ese objetivo de subir a la Liga BetPlay en 2027.

Lea también Colombia busca el liderato en Liga de Naciones: el detalle que lo complica todo

El Internacional de Palmira escribió en sus redes sociales un mensaje de expectativa, “un nuevo zorro llega a la manada para ponerse la de la Villa de las palmas”.

Horas más tarde publicaron la confirmación oficial del nuevo fichaje, “Internacional de Palmira informa, que ha llegado a un acuerdo con el jugador Fabián Castillo, para que se integre a la Banda fortaleciendo el ataque de los zorros. BIENVENIDO CRACK”.

Bajo este panorama, Fabián Castillo espera llegar lejos en la historia del Internacional de Palmira, junto con jugadores importantes para buscar el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano.

LOS OCHO CLUBES QUE NO PODÍAN FICHAR EN EL MERCADO DE JUGADORES LIBRES

Para esta Liga BetPlay la Dimayor acortó los cupos de cada equipo. De 30 jugadores pasaron a 25 futbolistas inscritos y esto impactaba en este mercado. Claramente, cada club debía regirse en esta política complicando la posibilidad de inscribir algunas piezas.

La información de Alexis Rodríguez incluye una lista de ocho clubes que no podían fichar en el mercado de jugadores libres en esta corta ventana. Entre ellos, clubes grandes como Millonarios, América de Cali, Santa Fe, Junior y Medellín que están en copas internacionales.

Lea también Otra baja sensible para Néstor Lorenzo antes del Mundial con Colombia

También se le sumaba a esa lista otros conjuntos como Atlético Nacional, Deportivo Cali y Once Caldas. A cada uno de estos ocho clubes les tocará afrontar lo que resta de la Liga BetPlay con los 25 cupos que ya tienen.

Además, a lo largo de los cuatro días del mercado de jugadores sin contrato no hubo mayor novedad con respecto a las inscripciones de fichas claves. Tal vez la única noticia fue la de Fabián Castillo que ya firmó un nuevo contrato con Internacional de Palmira.