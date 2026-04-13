Programación fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I entra en su recta definitiva con la programación de la decimoséptima fecha, una jornada que se perfila como determinante en la lucha por los cupos a los playoffs y también en la definición de varios equipos que podrían quedar eliminados anticipadamente.

La fecha se abrirá el viernes con dos compromisos en los que hay necesidades claras en la tabla. Jaguares recibirá a Pasto en un duelo clave para los locales por escaparle al descenso y para la visita por ser 'cabeza de serie' en playoffs; mientras que Chicó se medirá con Cali en un partido que puede marcar el rumbo de los vallecaucanos en sus aspiraciones de clasificación.

El sábado continuará la acción con otros dos encuentros. Deportes Tolima será local ante Pereira en Ibagué, en un juego donde el pijao busca consolidarse en el grupo de los ocho, mientras que Fortaleza enfrentará a Águilas Doradas en Bogotá, en un cruce que podría apretar aún más la mitad de la tabla.

La jornada dominical tendrá una carga importante de partidos y emociones. Santa Fe recibirá a Cúcuta en El Campín con la obligación de ganar para mantenerse con vida, mientras que Alianza se medirá ante Medellín en Valledupar en otro duelo clave para el Poderoso. Posteriormente, Junior enfrentará a Llaneros en un compromiso en el que el cuadro barranquillero quiere consolidarse en zona de privilegio.

El cierre del domingo traerá uno de los partidos más atractivos de la fecha: América contra Millonarios en el Pascual Guerrero. Fuera del presente de ambos, se trata de uno de los partidos más llamativos del FPC, al cual los embajadores llegan con la necesidad de sumar en la recta final del campeonato.

El lunes se disputarán otros dos encuentros que también concentran gran atención. Once Caldas recibirá a Internacional de Bogotá en un duelo directo por la clasificación, teniendo en cuenta el buen momento de ambos en el torneo. Este compromiso puede ser determinante en la pelea por los últimos cupos a la siguiente fase.

Finalmente, el cierre de la fecha estará a cargo de Atlético Nacional frente a Bucaramanga en el Atanasio Girardot. El líder del campeonato buscará consolidar su posición ante un rival que llega presionado por los resultados, en un partido que puede terminar de perfilar tanto la parte alta como las aspiraciones del conjunto leopardo en esta antepenúltima jornada.

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Partidos y horarios de la fecha 17 de Liga BetPlay 2026-I

Viernes 17 de abril

Jaguares vs Pasto

6:20 p. m.

Jaraguay

Chicó vs Cali

8:30 p. m.

La Independencia

Sábado 18 de abril

Tolima vs Pereira

6:10 p. m.

Manuel Murillo Toro

Fortaleza vs Águilas

8:30 p. m.

Techo

Domingo 19 de abril

Santa Fe vs Cúcuta

2:00 p. m.

El Campín

Alianza vs Medellín

4:10 p. m.

Armando Maestre Pavajeau

Junior vs Llaneros

6:20 p. m.

Romelio Martínez

América vs Millonarios

8:30 p. m.

Pascual Guerrero

Lunes 20 de abril

Once Caldas vs Internacional

6:20 p. m.

Palogrande

Nacional vs Bucaramanga

8:30 p. m.

Atanasio Girardot