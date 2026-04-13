Colombia busca el liderato en Liga de Naciones: el detalle que lo complica todo

Este martes 14 de abril arrancará la sexta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol con vibrantes partidos que podrían empezar a definir varios aspectos de la clasificación. De acuerdo con la clasificación para el Mundial de Brasil 2027, las primeras dos selecciones sellarán los dos boletos directos, mientras que la tercera y cuarta irán al repechaje internacional.

Lea también Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

La Selección Colombia sigue sumando de a tres y sigue cosechando el invicto, pero queda a deber bastante en el juego y en ciertos detalles que han complicado bastante al combinado nacional como el empezar perdiendo y tener que remontar, o bien, la poca generación de juego y la dependencia en las individualidades.

Sin Catalina Usme, es mucho más difícil tener recursos en la generación o tener un factor sorpresa con algún remate al arco lejano, o alguna pelota parada que amenace el arco rival. Contra Venezuela sufrieron para poder remontar todo y lograron sacar una victoria de 2-1 en el Estadio Pascual Guerrero.

La segunda fecha podría empezar a confirmar la participación de Colombia en el Mundial, pero para ello hay varios detalles que hay que decidir contra Chile, otra rival directa en esa discusión por llegar a Brasil 2027.

COLOMBIA Y LA NECESIDAD DE SER LÍDER EN LIGA DE NACIONES

En esta segunda jornada de abril, Colombia necesita sumar de a tres para dejar claro que Cali es la casa de la selección, para estar mucho más tranquila en la clasificación, y, por qué no, tomar la cima del campeonato.

Antes de enfrentar a Chile que viene de perder con Argentina, Colombia tomó el segundo puesto con diez unidades, mismos puntos que las argentinas, pero que, con mayor diferencia de gol, la ‘Albiceleste’ lidera la tabla de clasificación.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 16

Colombia necesita sumar de a tres contra Chile para llegar a 13 puntos y tomar el liderato en solitario. Sin embargo, si Argentina gana su partido directo contra Venezuela, el seleccionado cafetero seguirá en el segundo puesto, dado que a las dirigidas por Ángelo Marsiglia las condena el hecho de tener menor diferencia.

La victoria podría ayudar a Colombia no solo a acercarse al liderato en ese mano a mano con las argentinas, sino que dejaría a las colombianas listas para una final en la Liga de Naciones. En la séptima fecha de la competencia el sábado 18 de abril se enfrentará nada más ni nada menos que contra Argentina.

LAS DOS ÚLTIMAS FECHAS PARA COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES

Quedan cuatro jornadas para terminar la Liga de Naciones de la Conmebol en busca de sellar los dos cupos para el Mundial y el tercer y cuarto puesto de la clasificación. Colombia necesita sí o sí ganar por lo menos dos o tres partidos para quedar listas en las primeras plazas, especialmente por los encuentros directos que hay.

A Colombia le queda este encuentro frente a Chile en Cali, Argentina en Lanús, y en junio enfrentará a Uruguay en condición de local y cerrará con Paraguay en Asunción. Un calendario difícil, en el que necesitará sí o sí sellar algunos puntos para poder ir a la Copa del Mundo en Brasil.

Eso es lo que está en juego para Colombia que debe sumar de a tres para sellar la clasificación a Brasil en 2027. Con diez unidades, mismas que Argentina, esa clasificación se ve con buenos ojos.

POSIBLE ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS CHILE

Ángelo Marsiglia normalmente se queda con lo que ha mostrado en anteriores partidos y se esperaría que no cambien varios detalles de la nómina titular. En ese sentido, seguramente, Colombia jugará con esta siguiente alineación teniendo en cuenta lo que está en juego frente a Chile.

En el arco estará Katherine Tapia, Manuela Vanegas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Ana María Guzmán en la zaga defensiva. Lorena Bedoya y Marcela Restrepo en la contención con Leicy Santos un poco más adelantada, Manuela Pavi, Linda Caicedo y tal vez la duda sería la de Maithé López que arrancó contra Venezuela o Gisela Robledo que marcó el gol del triunfo.